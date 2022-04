L'édition spéciale passe en revue le travail et l'engagement social du grand auteur-compositeur-interprète argentin. (Star Plus)

Le 15 avril, un nouvel épisode de Bios est arrivé en exclusivité sur Star+. Des vies qui ont marqué la vôtre, dédiées à Mercedes Sosa. Au cas où vous ne le sauriez pas, Bios est un voyage fascinant à travers la vie et l'œuvre des idoles latino-américaines, à travers les yeux curieux de jeunes chroniqueurs, avec accès à du matériel exclusif.

Le Bios. Des vies qui ont marqué la vôtre, présente ce chapitre dédié à la femme qui a représenté avec sa musique les idéaux de la liberté latino-américaine, avec des anecdotes sur sa famille, ses collègues et ses amis les plus proches. Un voyage révélateur vers l'intimité et la redécouverte de la chanteuse argentine à l'époque de la dictature, de l'exil et de la censure.

Mercedes Sosa est l'une des chanteuses les plus importantes du folklore argentin . Dès le début, il était clair pour moi que sa musique était pour les gens. Il a fait partie du mouvement appelé Nuevo Cancionero, une rencontre musicale et littéraire qui a été clé dans l'histoire de la musique dans les années 60 et 70 en Argentine.

Ce chapitre de Bios reconstitue l'histoire de La negra, La mama grande et La voz de la tierra mecha ; comme ils l'ont dit affectueusement à Haydée Mercedes Sosa ou simplement Mercedes Sosa. L'épisode de deux heures propose un voyage révélateur vers l'intimité et la redécouverte de l'auteure-compositrice-interprète, à travers les témoignages de ceux qui l'ont connue et accompagnée, tant dans ses moments de plus grande reconnaissance, que dans les plus sombres et les plus douloureux ; pour rendre tangible sa vision du monde, sa comédie musicale héritage et ses réflexions sur la politique, l'amour, la musique et la vie.

Le réalisateur de cette histoire est l'auteur-compositeur-interprète argentin Abel Pintos. Sa carrière a débuté dès l'enfance, inspirée par la musique de Mercedes entre autres chanteurs, mais c'est une cassette d'elle, qui l'a ébloui à l'âge de cinq ans.

La série documentaire produite par National Geographic Original Productions reconstitue l'histoire des personnalités les plus marquantes de la culture populaire latino-américaine. Ce chapitre rejoint les biographies de Charly Garcia, Luis Alberto Spinetta, Alex Lora, Andrés Calamaro, Gustavo Cerati, Café Tacvba et Aterciopelados.

