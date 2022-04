Universitario vs Alianza Lima jouent pour la classique du football péruvien au stade Monumental

Universitario de Deportes et Alianza Lima s'affronteront ce dimanche 17 avril pour la dixième journée du tournoi Liga 1 Apertura.

Les deux équipes vivent différemment, mais elles ont un objectif commun : gagner. L'engagement sera joué à l'Estadio Monumental de Ate et comprendra la transmission du signal GOLPERU, ainsi que la DIFFUSION EN DIRECT sur Movistar Play et le site Web d'Infobae.

Actualités de l'Université du sport

L'Universitario de Deportes atteint cet engagement de plein moral après être revenu et avoir battu 2-1 l'Ayacucho FC à l'heure au stade Ciudad de Cumaná. Les buts de Hernán Novick et Andy Polo ont fait vibrer tous les fans du « U ». De plus, ils ont atteint 16 points et sont toujours en vie dans la lutte pour la première place du tournoi.

« Nous évaluons le type de système que nous allons utiliser. J'ai toujours dit que j'essayais de m'adapter aux caractéristiques de mes joueurs et à celles de mes adversaires. Heureusement, nous avons déjà joué avec différents systèmes et nous avons même varié au cours du match selon différents thèmes tactiques. Et parfois, cela a fonctionné pour nous », a déclaré l'entraîneur des merengues Alvaro Gutiérrez lors de la pré-classique.

« Je pense qu'Alianza est une grande équipe, avec une excellente équipe. Et si sa puissance ne se reflète pas dans le classement, dans un classique qui se dissipe complètement. C'est la première fois que je réalise un classique au Pérou, mais ce n'est pas la première fois que je réalise des classiques », a ajouté l'entraîneur de l'Universitario de Deportes lors d'une conférence de presse.

Actualités Alianza Lima

Pour sa part, Alianza Lima fait face à une double compétition en Liga 1 et en Copa Libertadores de América, où elle a enchaîné deux défaites consécutives contre River Plate (1-0) et Colo Colo (2-1). Cependant, en Liga 1, ils ont repris leur chemin avec leur victoire par la moindre différence contre UTC grâce à un but de Hernán Barcos. De cette façon, le casting bleu et blanc a ajouté 8 points et est classé 13e du tournoi.

« Nous allons bien physiquement, j'ai mal, mais rien ne peut m'empêcher de jouer. La douleur est dans ma jambe, peu importe où car plus tard, ils me chercheront, mais j'espère bien me rendre au match », a déclaré l'attaquant Hernán Barcos lors d'une conférence de presse.

« Nous devons travailler un peu plus fort, surtout en tête pour croire que nous pouvons jouer un bon match ce dimanche et obtenir un bon résultat. Le moment que nous avons passé est inconfortable, car nous savons que nous pouvons donner plus, mais nous ne pouvons pas le garder », a ajouté l'attaquant bleu et blanc.

College vs Alianza Lima : les horaires dans le monde entier

Pérou : 15 h 00

Équateur : 15 h 00

Colombie : 15 h 00

Mexique : 15 h 00

Argentine : 17 h 00

Chili : 17 h 00

États-Unis (Floride) : 16 h 00

Espagne : 22 h 00

College vs Alianza Lima : les files d'attente possibles

Université : José Carvallo ; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Ivan Santillán ; Gerson Barreto, Angel Cayetano, Piero Quispe ; Andy Polo, Hernán Novick et Alex Valera.

Alliance de Lima : Angelo Campos ; Renato Rojas, Jefferson Portales, Pablo Miguez, Yordi Vilchez ; Josepmir Ballon, Jairo Concha, Edgar Benitez ; Pablo Lavandeira, Cristian Benavente et Hernán Barcos.

Où regarder Universitario de Deportes vs Alianza à la télévision en Liga 1 ?

Le match entre Universitario vs Vous pouvez voir Alanza Lima sur l'écran de Gol Perú, chaînes 14 et 714 HD de Movistar. Vous pouvez également suivre la minute par minute sur le site Web d'Infobae.

CONTINUEZ À LIRE :