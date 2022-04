Les possibilités d'un nouveau confinement en Colombie en raison de la Covid-19

Compte tenu du panorama observé dans certaines villes de Chine en raison de l'augmentation des cas de covid-19 et du retour à l'isolement, il est préoccupant de savoir si un confinement strict pourrait être appliqué à nouveau en Colombie, étant donné que le virus a laissé plus de 6 millions d'infections et 139 000 morts à cause de la maladie.

Selon les informations du ministère de la Santé, il a été noté que ce samedi 16 avril, quatre Colombiens sont décédés des suites de la maladie le dernier jour, un chiffre survenu le 25 mars 2020.

Malgré la situation en Chine, l'épidémiologiste Carlos Saavedra a exclu cette possibilité pour la Colombie. « Les pays à haut risque d'infection sont la Nouvelle-Zélande et l'Australie, car comme la Chine, ils ont mis en place un confinement strict, dans lequel il n'y avait pas de circulation significative du virus, mais dépendait des vaccins », a déclaré le professeur également à la Faculté de médecine de l'Université nationale.

Deux ans après le début de la pandémie, Saavedra a expliqué que la peur du virus est toujours très forte dans ces pays. « Il y a encore de la panique quant à la présence d'une infection et c'est pourquoi les mesures drastiques que nous observons sont prises, comme tuer des animaux de compagnie et établir un confinement strict, qui ne sont vraiment plus justifiées pour le moment car le virus est en phase de migration de pandémie à endémique », a-t-il dit.

Le médecin déclare : « La Colombie peut avoir des processus de recirculation stables et de petits pics saisonniers liés au climat et il y aura à nouveau des pics d'infection, mais les formes graves seront rares et rares, car un pourcentage élevé de la population est vaccinée et a déjà souffert de la maladie. »

Pour sa part, le médecin Jorge Alberto Cortés Luna, spécialiste en médecine interne, infectiologue et professeur à l'Université nationale, affirme qu' « en Chine, il y a 1,4 milliard de personnes, dont probablement un million ont eu la covid-19 ».

Le médecin a également déclaré que dans le pays asiatique, « le problème peut se résumer en ce que sa population est très importante et que la transmission interhumaine ne peut pas être contrôlée, il y aurait toujours un risque que des centaines et des centaines de personnes meurent si le pays n'est pas fermé comme il le fait ».

Les deux spécialistes conviennent que toutes les variantes présentées dans le monde atteindront le pays, mais pour le moment, partout dans le monde, la capacité de réponse au virus est élevée.

Le dernier rapport du ministère de la Santé souligne également qu'au samedi 16 avril 2022, un total de 81 956 379 doses du vaccin contre la covid-19 avaient déjà été appliquées en Colombie.

Selon le même rapport, le nombre de Colombiens bénéficiant du calendrier de vaccination complet, c'est-à-dire ceux qui ont déjà reçu les deux doses du biologique, s'élève actuellement à 28 784 074 personnes, tandis que 6 395 050 personnes ont été vaccinées avec des doses uniques. De même, 11 023 334 doses de rappel ont été appliquées.

En cumulant tous les chiffres, la Colombie a atteint un total de 6 089 540 infections, dont 3 273 cas actifs et 5 922 819 correspondent à des cas positifs qui ont déjà réussi à vaincre la maladie. Au cours de la dernière journée, un total de 9 814 vaccins ont été appliqués, dont 2 323 pour la deuxième injection, tandis que 484 autres étaient à dose unique.

