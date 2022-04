En 106 jours, 101 personnes ont été tuées à Carthagène

Bogotá, marzo 18 de 2015.- Con un fuerte rechazo, el Centro Democrático en Norte de Santander, lamentó el atentado contra el candidato al Concejo de Cúcuta, por esa colectividad, Diego Villamizar Salinas, registrado el 11 de marzo a las 10:00 de la noche. (Colprensa)

Au cours des 106 jours qui se sont écoulés en 2022, 101 personnes ont été tuées à Carthagène. Cela signifie que presque tous les jours de l'année, un citoyen est mort violemment dans la capitale de Bolivar.

Les autorités précisent que la plupart des meurtres ont eu lieu au cours du premier mois de l'année. Du 1er au 31 janvier, 35 homicides ont été enregistrés, dont 18 étaient dus à des assassinats, 15 à des querelles, un pour vol qualifié et l'autre pour un lynchage présumé. Cette saison a été la plus violente des huit dernières années à Carthagène.

La liste fait également état de 24 meurtres en février, dont 13 cas étaient liés à des assassinats, 9 à des querelles et les autres dans des circonstances à élucider. En mars, il y a eu 31 meurtres, dont 23 dans des assassinats, six dans des querelles et un dans un cambriolage. Les autres cas sont survenus au cours des deux premières semaines d'avril.

La police métropolitaine a confirmé que sur les 54 cas d'hommes à gages signalés en 2022, 39 étaient liés aux Forces d'autodéfense gaitanistes de Colombie, également connues sous le nom de Clan du Golfe, et au GDO Los Robledos, un gang arrivé de Medellín à la fin de l'année dernière. Ces groupes contestent le territoire afin de collecter des revenus criminels grâce au microtrafic.

En revanche, il a été indiqué que 36 homicides « ont été causés par l'intolérance sociale (querelles, violence domestique, entre autres) ».

Le bureau du procureur de la section de Bolívar a assuré que sur les 106 homicides signalés, 42,61 % avaient été élucidés. Cette avancée a permis la capture de 55 meurtriers présumés, dont 30 en flagrant délit et 25 par décision de justice. 243 armes à feu et plus de 5 500 objets tranchants ont également été saisis. Il a également été conclu que plusieurs cas de tueurs à gages avaient été ordonnés par alias « Paty Paty », chef du clan du Golfe à Carthagène, et par deux autres sujets connus sous les noms de « Marrana Gorda » et « Colorado ».

Il s'agit d'une augmentation significative du nombre de meurtres survenus dans la ville au cours des 100 premiers jours de l'année. Il est souligné qu'en 2021, le nombre d'homicides déclarés a été atteint au premier semestre (30 juin), et non au cours d'un trimestre. Au cours des six premiers mois de l'année dernière, les cas d'homicide signalés étaient les suivants : 23 en janvier, 15 en février, 19 en mars, 10 en avril, 21 en mai et 13 en juin. À la fin du mois d'avril 2021, les meurtres étaient de 57 et à la fin du mois de mai 78.

Les autorités affirment qu'elles prennent des mesures pour faire en sorte que ce nombre d'homicides diminue. Les opérations seront intensifiées pour démanteler la structure du Clan du Golfe et de Los Robledos opérant à Carthagène.

D'autre part, il convient de noter que les autorités ont pour tâche de mettre fin aux réseaux de trafic sexuel d'enfants dans la ville, un autre problème qui s'aggrave cette année. Apparemment, les adultes offrent des filles et des jeunes de Carthagène comme s'ils étaient des marchandises. En moyenne, ils facturent 200 000 pesos (environ 53 dollars) pour eux.

En réponse aux allégations, la police de Carthagène a assuré que la stratégie « Ça ne va pas » est active, avec laquelle des lieux bondés de la ville sont intervenus et plus de 30 proxénètes présumés ont été capturés. Les autorités ont déclaré qu'elles s'engageaient à continuer d'être présentes sur les plages et dans tout le secteur touristique de Carthagène.

Selon les chiffres de l'Institut colombien pour le bien-être national de la famille, 660 processus ont été menés à Carthagène en 2021 pour rétablir les droits dus à la violence sexuelle, dont 26 correspondent à l'exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales (ESCNNA).

