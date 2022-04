Un régime à base de plantes réduit le risque de diabète, selon des experts de Harvard

21-10-2021 7 beneficios de la alimentación basada en frutas y verdura POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JUICE PLUS+

Aux États-Unis, 62 millions de personnes vivent avec le diabète de type 2. Ce nombre a triplé dans la région depuis 1980 et devrait atteindre 109 millions d'ici 2040 , selon l'Atlas du diabète. La recherche scientifique mène une course pour comprendre ce qui pousse de plus en plus de personnes à développer cette maladie résultant de l'utilisation inefficace de l'insuline par l'organisme.

Aujourd'hui, une étude menée par des chercheurs de l'Université Harvard aux États-Unis a fourni davantage de preuves sur les mécanismes qui font que si les gens consomment plus d'aliments à base de plantes, tels que des fruits, des légumes, des noix, du café et des légumineuses, ils sont moins susceptibles de souffrir de diabète.

La recherche a été publiée dans la revue Diabetologia de l'Association européenne pour l'étude du diabète. Il montre que la consommation d'aliments sains à base de plantes, tels que les fruits, les légumes, les noix, le café et les légumineuses, est associée à un risque moindre de développer un diabète de type 2 chez les personnes généralement en bonne santé et soutient leur rôle dans la prévention du diabète.

L'étude a été dirigée par le professeur Frank Hu et ses collègues du département de nutrition de la T.H. Chan School of Public Health de l'Université Harvard, à Boston, aux États-Unis, et visait à identifier les profils de métabolites liés à différents régimes à base de plantes et à étudier les associations possibles entre ces les profils et le risque de développer un diabète. Les métabolites sont des substances produites après la digestion ou d'autres processus chimiques corporels.

Un métabolite est une substance utilisée ou produite par les processus chimiques d'un organisme vivant et comprend le grand nombre de composés présents dans différents aliments, ainsi que la variété complexe de molécules qui sont créées lorsque ces composés se décomposent et sont transformés pour être utilisés par l'organisme.

Les différences dans la composition chimique des aliments font en sorte que le régime alimentaire d'un individu se reflète dans son profil métabolique. Les récentes avancées technologiques dans le domaine des profils métabolomiques à haute performance ont marqué le début d'une nouvelle ère de recherche nutritionnelle .

Des chercheurs de Harvard ont noté que plus de 90 % des cas de diabète sont de type 2 et que cette maladie représente une menace majeure pour la santé dans le monde entier. Parce que le diabète non contrôlé peut entraîner des complications, à la fois macrovasculaires, cardiovasculaires et microvasculaires, qui endommagent les reins, les yeux et le système nerveux .

L'épidémie de diabète est principalement causée par des régimes alimentaires malsains, le surpoids ou l'obésité, une prédisposition génétique et d'autres facteurs liés au mode de vie, tels que le manque d'activité physique. Bien que l'on sache déjà que les régimes à base de plantes, en particulier ceux qui sont sains et riches en aliments de haute qualité tels que les grains entiers, les fruits et les légumes, ont été associés à un risque moindre de développer un diabète, les mécanismes sous-jacents impliqués n'étaient pas encore clairs.

L'équipe a effectué une analyse d'échantillons de plasma sanguin et de l'apport alimentaire de 10 684 participants issus de trois cohortes prospectives d'études précédentes. Les participants étaient principalement blancs, d'âge moyen (54 ans en moyenne) et avaient un indice de masse corporelle moyen de 25,6 kg/m2.

Les participants à l'étude ont rempli des questionnaires sur la fréquence des aliments qui ont été évalués en fonction de leur adhésion à trois régimes à base de plantes : un indice général de régime à base de plantes (PDI), un indice de régime alimentaire sain à base de plantes (hPDi) et un indice de régime alimentaire à base de plantes malsain (UPDi).

Les indices alimentaires étaient basés sur l'apport individuel de 18 groupes alimentaires : aliments végétaux sains (grains entiers, fruits, légumes, noix, légumineuses, huiles végétales et thé/café) ; aliments végétaux malsains (céréales raffinées, jus de fruits, pommes de terre, boissons sucrées et sucreries/desserts) ; et aliments d'origine animale origine (graisses animales, produits laitiers, œufs, poisson/fruits de mer, viande et divers aliments d'origine animale).

L'équipe a fait la distinction entre les aliments végétaux sains et malsains en fonction de leur association avec le diabète, les maladies cardiovasculaires, certains cancers et d'autres affections, telles que l'obésité et l'hypertension artérielle.

Les chercheurs ont analysé des échantillons de sang prélevés à la fin des années 1980 et 1990 au stade initial des trois études mentionnées ci-dessus pour créer des scores de profil métabolique des participants, et tous les cas de diabète incident ont été enregistrés pendant la période de suivi de l'étude. L'analyse de ces données ainsi que les scores de l'indice alimentaire ont permis à l'équipe de trouver une corrélation entre le profil métabolique, l'indice alimentaire et le risque de diabète.

L'étude a révélé que, par rapport aux participants qui n'avaient pas développé de diabète de type 2, ceux chez qui la maladie avait été diagnostiquée au cours du suivi avaient une consommation plus faible d'aliments sains à base de plantes, ainsi que des scores inférieurs pour l'indice de régime basé sur les plantes et l'indice de santé régimes à base de plantes.

De plus, ils avaient un indice de masse corporelle moyen plus élevé et étaient plus susceptibles d'avoir une pression artérielle et un taux de cholestérol élevés, d'utiliser des médicaments pour la tension artérielle et le cholestérol, d'avoir des antécédents familiaux de diabète et d'être moins actifs physiquement.

Dans le cas de la consommation de café, qui était également associée à un risque plus faible de diabète, on sait qu'il contient des polyphénols . Il a une teneur élevée en trigonelline, un composé lié à une sensibilité accrue à l'insuline dans certaines études. Un autre composé lié à la consommation de café, ainsi que de grains entiers et de fruits, est appelé hippurate, et a été lié à une augmentation de la stabilité de la glycémie.

À l'heure actuelle, selon les chercheurs, les preuves suggèrent que la meilleure option pour la santé consiste à manger de nombreuses plantes non transformées et à réduire les aliments transformés et les sucres ajoutés, même s'ils sont techniquement végétaux .

