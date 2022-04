Qui est Eliseo « N », l'ancien maire de Campeche, titulaire d'un mandat d'arrêt pour détournement de ressources

Le mandat d'arrêt contre Eliseo « N », ancien maire de la municipalité de Campeche et candidat au gouvernement de l'État lors des récentes élections de 2021, a été confirmé par Layda Sansores, présidente en exercice. Le membre du parti Movimiento Ciudadano est accusé de détournement de fonds publics.

Selon le gouverneur Morenista, Eliseo est accusé d'avoir commis des détournements de fonds, des opérations avec des ressources d'origine illicite, des fraudes fiscales, des associations criminelles et de fausses factures. Selon Sansores elle-même, l'ancien fonctionnaire est un fugitif de la justice parce qu'il ne s'est pas présenté aux premiers rendez-vous avec le juge.

« Il a saccagé. Il est en fuite, c'est un fugitif. Celui qui a dit « le candidat honnête » n'est rien de plus que des personnes qui n'ont aucun scrupule. Il y a d'autres enquêtes en cours, mais c'est très triste qu'il ait fait ça », a déclaré Layda aux médias locaux.

Eliseo "N", exalcalde de Campeche con orden de aprehensión. Foto: Twitter @EliseoFdzM

Et d'ajouter : « J'espère qu'il se présentera. Il a parlé de la façon dont il ne devait rien et depuis l'audience, il ne s'est pas présenté. Ce mandat d'arrêt est la conséquence, pas même d'une plainte que nous avons déposée, mais de l'audit d'État qu'il a fait à la municipalité et qui a révélé le crime de détournement de fonds, qui a une prison obligatoire. Que vous ne pouvez pas être exempté de détention provisoire avec une amende. C'est pourquoi je pense qu'il a peur. »

Les autorités judiciaires ont émis le mandat d'arrêt le 6 avril de cette année sous le numéro de folio 300/21-2022/JC et il a été intégré au dossier d'enquête 4729/21-2022/JC. Le ministère public spécialisé dans la lutte contre la corruption de l'entité enquête, entre autres crimes déjà mentionnés, sur le détournement de plus de 50 millions de pesos provenant du Trésor public.

Sansores a également indiqué qu'une alerte à l'immigration a été placée Organisation internationale de police criminelle (Interpol) pour détecter Elisha si elle a l'intention de quitter le pays ou de traverser une frontière entre les pays.

Sur les réseaux sociaux, c'est que l'ancien maire a fait sa dernière prononciation publique. « Nous ne tomberons pas dans des provocations ou ne réagirons pas aux singeries et aux mensonges. Le temps s'occupera de remettre les choses à leur place. Nous faisons notre truc ! Pour continuer à se préparer à améliorer notre Etat », a-t-il écrit sur Twitter le 9 avril. La publication était accompagnée d'une photo dans laquelle il apparaît à la Harvard Kennedy School, aux États-Unis.

Eliseo est titulaire d'un diplôme en marketing et d'un master en journalisme numérique. En tant que fonctionnaire, il a été député local du district II et président municipal de Campeche pour la période 2018-2021. Selon le site de transparence du Movimiento Ciudadano, il a été reconnu pour le maintien de la transparence de l'administration par les ONG, sans parler de celles qui le composent.

2Sa performance lui a valu la reconnaissance des ONG en tant que gouvernement transparent et a réalisé une gestion de la fonction publique basée sur la réorganisation administrative, la prise en charge des citoyens et l'obtention de ressources fédérales », lit-on dans le programme de qui reçoit maintenant un mandat d'arrêt.

