Luis Diaz débutera avec Liverpool en demi-finale de la FA Cup contre Manchester City

Soccer Football - Champions League - Quarter Final - Second Leg - Liverpool v Benfica - Anfield, Liverpool, Britain - April 13, 2022 Liverpool's Luis Diaz during the warm up before the match Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Luis Diaz a gagné une place dans le onze de départ de Liverpool après ses performances exceptionnelles lors des matches de Ligue des champions contre le Benfica, où il a marqué un but, et son adaptation facile à la Premier League lors des sept matches qu'il a disputés et marqué deux buts, contre Brighton Albion et contre Norwich City City.

Le « guajiro » aura une nouvelle opportunité de se démarquer avec « Los Reds » maintenant contre Manchester City en demi-finale de la FA Cup, contre laquelle Diaz a eu l'occasion de jouer seulement 64 minutes en trois matches. Il s'agira de sa première apparition au plus vieux tournoi de clubs du monde. Le match débutera à 9h30 du matin, heure colombienne, au légendaire stade de Wembley.

Luis Díaz será titular con el Liverpool en la semifinal de la FA Cup ante Manchester City Liverpool FC

Le dernier match entre Liverpool et les « Citizens » a eu lieu le 10 avril 2022, lorsque ceux menés par Jürgen Klopp se sont rendus à Manchester pour le match de Premier League, qui s'est terminé par un match nul 2-2. Les locaux ont marqué Kevin De Bruyne à cinq minutes et Gabriel Jesús à 37. Alors que les nuls ont été marqués par Diego Jota à la 13e minute et Sadio Mané à la 46e minute.

