« La Passion du Christ » recrée la passion de Jésus racontée dans les Evangiles. (Productions d'icônes)

La Semaine Sainte ne serait pas complète sans son propre marathon de films qui ont porté au grand écran les plus grandes histoires des catholiques religion qui a toujours eu lieu à l'époque de l'Empire romain. De l'inoubliable classique Ben-Hur à l'intrigue de La Passion du Christ réalisé par Mel Gibson , consultez cette liste de titres que vous pouvez regarder sur les plateformes numériques.

La Pasión de Cristo

L'acteur-réalisateur Mel Gibson est à l'origine de ce film dramatique chrétien sorti en 2004. Avec Jim Caviezel dans le rôle de Jésus de Nazareth et Maia Morgenstern dans le rôle de la Vierge Marie, la production cinématographique dépeint la passion de Jésus, selon les évangiles canoniques. L'intrigue est divisée en prière et agonie dans le jardin des oliviers, le fléau de Jésus, le couronnement d'épines, Jésus portant la croix au Calvaire, la crucifixion et la mort de Jésus et, enfin, la résurrection de Jésus le troisième jour de sa mort. Disponible sur Star+.

Ben-Hur

Plus d'un demi-siècle s'est écoulé et la télévision continue de diffuser ce film dans sa programmation spéciale ces jours-ci. Désormais, l'histoire mettant en vedette Charlton Heston peut également être appréciée à tout moment en streaming : « Membre de la noblesse juive vivant à Jérusalem, Judah Ben-Hur (Charlton Heston) mène une vie religieuse et paisible. Un jour, il s'oppose à l'occupation tyrannienne de la Judée par Rome. » On peut le voir dans le catalogue HBO Max.

Espartaco

Sur la base des événements de 73 av. J.-C., Kirk Douglas donne vie à l'esclave devenu gladiateur devenu le symbole d'une rébellion contre l'Empire romain. Le film de 1960 a été réalisé par Stanley Kubrick et était basé sur le roman du même nom écrit par Howard Fast. Outre le protagoniste, d'autres stars du cinéma américain classiques telles que Laurence Olivier, Jean Simmons, John Gavin, Charles Laughton, Peter Ustinov, Herbert Lom, Woody Strode et Tony Curtis ont également joué. Pour profiter de HBO Max.

La Vida de Brian

En 1979, le groupe comique anglais connu sous le nom de Monty Python sort sa troisième proposition de film, qui raconte l'histoire d'un juif qui est né le même jour que Jésus et, pendant les jours de son âge adulte, est confondu par lui à de multiples reprises. Cette satire est devenue l'un des titres les plus réussis de son époque en raison de ses scènes de comédie et de parodie, ainsi que des chansons originales qui ont ravi le public. Sur Netflix.

Les dix commandements

Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter, Edward G. Robinson, Yvonne De Carlo, Debra Paget et d'autres acteurs de l'âge d'or du cinéma américain jouent dans ce film religieux qui recrée un passage de l'Exode dans la Bible. Selon l'histoire, il aurait été écrit par Moïse, un prince égyptien qui libère son peuple de l'esclavage et reçoit plus tard les dix commandements de Dieu. « La vie de Moïse, jadis honoré par la maison de Pharaon, qui a tourné le dos à une vie de privilège pour conduire son peuple à la liberté », peut-on lire dans le synopsis officiel. Il est disponible pour visionnage sur Prime Video.

