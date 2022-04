8 conseils pour prendre soin de la santé de la voix et éviter la fatigue vocale

La voix est le principal outil dont disposent les êtres humains pour communiquer, elle fait partie de notre identité et, en plus, un instrument de travail et d'expression . Chacun de nous a sa propre voix et elle est différente de celle des autres, donc la voix de chacun est quelque chose qui nous distingue.

En 1999, le Dr Nedio Steffen a présidé la Société brésilienne de laryngologie et de voix (aujourd'hui l'Académie brésilienne de laryngologie et de voix). Après avoir constaté que de nombreuses personnes souffrant de dysphonie pensaient que c'était normal ou l'attribuaient à une caractéristique naturelle de leur voix, elles ont décidé, avec leurs collègues, d'organiser une campagne nationale de sensibilisation sur les soins de santé vocaux. De cette manière, ils pourraient transmettre l'importance du diagnostic précoce et de la prévention des pathologies vocales.

La campagne a été un véritable succès et, quatre ans plus tard, l'équipe a décidé de partager son expérience et les résultats obtenus avec des sociétés de laryngologie du monde entier. Ces entités ont été invitées à participer à une autre campagne - désormais mondiale - qui a donné lieu à ce que l'on appelle aujourd'hui la Journée mondiale de la voix, qui est célébrée chaque 16 avril. .

Le professeur Mario Andrea, du Portugal, avait pour mission de porter cette initiative en Europe et aux États-Unis, et l'a présentée lors de divers événements internationaux comme une nécessité médicale plutôt que la responsabilité de sensibiliser le public aux soins vocaux.

El sonido de la voz se origina por la vibración de las cuerdas vocales, situadas en la laringe. Las principales alteraciones son la disfonía, la afonía y la hiperfunción

Chacun de nous a sa propre voix et elle est différente de celle des autres, donc la voix de chacun est quelque chose qui nous distingue. Nous avons la possibilité de l'avoir tout au long de notre vie ; pour cette raison, nous devons être conscients et guider la population en général sur la façon de prendre soin d'elle et sur la nécessité de consulter face à tout changement qui se produira.

Nous devons tous prendre soin de notre santé vocale, en particulier ceux qui travaillent avec la voix, les diffuseurs, les chanteurs, les orateurs, les enseignants, les acteurs, entre autres, et les groupes à risque (par exemple, les travailleurs des centres d'appels) qui, par leur travail, peuvent s'efforcer d'y parvenir. Ces personnes signalent une fatigue vocale et c'est parce qu'elles ne savent pas comment utiliser la voix.

Environ 5% de la population mondiale souffre d'une altération de la voix, la prévalence étant la plus élevée entre 25 et 45 ans . Dans ces cas, il est nécessaire d'effectuer l'évaluation et le diagnostic par des spécialistes en oto-rhino-laryngologie travaillant en association avec l'orthophonie.

Le son de la voix provient de la vibration des cordes vocales, situées dans le larynx. Les principales altérations sont la dysphonie, l'aphonie et l'hyperfonction.

- Dysphonie : processus inflammatoire des cordes vocales, où le timbre normal de la voix est perdu . Il peut être fonctionnel ou organique. Lorsqu'il est fonctionnel, il dure entre 7 et 15 jours, et lorsqu'il est organique, la cause doit être étudiée. D'autre part, il existe une forme physiologique de changement de la voix et c'est celle qui apparaît entre 12 et 15 ans chez les adolescents.

- Aphonie : c'est l'altération maximale de la dysphonie, dans laquelle la voix est complètement perdue.

- Hyperfonction de la voix : ce trouble provoque des nodules ou des polypes dans les cordes vocales . Parfois, le traitement est chirurgical, avec élimination des polypes et rééducation ultérieure.

Se debe mantener una buena postura al hablar, cualquier mínimo dolor en alguna parte del cuerpo influye en la emisión de la voz (Getty)

Quelques recommandations pour prendre soin de la voix :

1 - Assurer une hydratation adéquate, pour maintenir les cordes vocales lubrifiées

2 - Eliminar el tabaquismo

3 - Évitez de boire du café et du maté

4 - Maintenir une alimentation saine (éviter les repas copieux)

5 - Évitez de parler dans des endroits fermés et bruyants

6 - Ne parlez pas trop

7 - Essayez de travailler dans des environnements humidifiés (attention aux climatiseurs !)

8 - La respiration doit être correcte pour l'émission de la voix , elle doit être inspirée avant de commencer à parler et profiter des pauses pour une nouvelle inspiration

L'abus de l'usage de la voix peut causer de graves problèmes ; par conséquent, à la moindre dysphonie, au début, le repos est indiqué. Si la dysphonie dépasse 15 jours, une visite chez le spécialiste est suggérée

Dans le cas des professionnels de la voix, il est suggéré d'envisager un entraînement vocal, tout comme un athlète. En cas de symptômes allergiques, tels qu'une sensation de mucus postnasal, il est suggéré d'éviter un grattage permanent ou excessif, car cela entraînerait également une voix rauque qui n'est pas claire.

La présence de reflux gastro-œsophagien (sensation de brûlure derrière le sternum) ou d'halitose sont des signes qui devraient alerter, car au fil du temps, ils peuvent blesser les cordes vocales.

Une bonne posture doit être maintenue lorsque vous parlez, la moindre douleur dans n'importe quelle partie du corps influence l'émission de la voix . Une mauvaise utilisation du téléphone portable, souvent posé sur l'épaule, peut provoquer une contracture cervicale et compromettre le larynx (il est recommandé de toujours utiliser le haut-parleur).

La hidratación es fundamental para evitar tener la garganta seca (Europa Press) Europa Press

Les enfants peuvent également avoir des changements de voix dus à des malformations congénitales ou à une hyperfonction. Dans ce dernier cas, ce sont généralement des enfants leaders dans leurs groupes, qui utilisent le ton de la voix très fort et crient souvent.

Il est également très fréquent de consulter des personnes âgées en raison d'une perte d'intensité sonore. Cela est dû à une diminution du tonus musculaire dans tout le corps, y compris les cordes vocales, qui affecte la richesse sonore et constitue une détérioration naturelle causée par les années. Dans ce groupe d'âge, le manque de communication diminue en raison du fait qu'ils vivent parfois seuls.

Dans d'autres cas, la dysphonie ou la présence d'une voix en cascade peuvent avoir une origine neurologique. Cette dysphonie se caractérise par des spasmes de la voix qui entravent le flux vocal régulier et est présente dans des maladies telles que la maladie de Parkinson ou la myasthénie grave.

Dans le contexte de la pandémie, le masque nous a également amenés à utiliser notre voix avec surmenage.

La voix peut être temporairement affectée par le rhume, la grippe ou la laryngite. Dans ces cas, la récupération devrait avoir lieu dans environ deux semaines . Si cela ne se produit pas, il est important de consulter l'oto-rhino-laryngologiste, qui déterminera la nécessité de former une équipe multidisciplinaire composée de spécialistes en orthophonie. Il existe également des professionnels dédiés exclusivement à l'étude et au traitement des troubles de la voix.

Comme pour la plupart des maladies, la consultation doit être précoce pour détecter le problème et commencer par un traitement approprié.

* Le Dr Stella Maris Cuevas (MN : 81701) est un oto-rhino-laryngologiste - Expert en odorat - Allergologue. Ancien président de l'Association d'oto-rhino-laryngologie de la ville de Buenos Aires (AOCBA)

CONTINUEZ À LIRE :