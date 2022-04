Minor est sauvée de la mort dans la compétition nautique à Carthagène : les garde-côtes l'ont attrapée à l'auxiliaire

Il y a quelques minutes, la marine colombienne a confirmé le sauvetage d'un mineur victime d'un accident dans la baie de Carthagène, près du Naval Club, alors qu'il pratiquait un sport nautique. Comme ils l'ont d'abord déclaré, la jeune femme a perdu le contrôle de la planche, qui était entraînée par une aile, ou modalité connue sous le nom de Wing Foil, ce qui l'a fait tomber dans la mer et est devenue inconsciente.

Le capitaine de la frégate Fredman Edicson Jiménez Cifuentes, commandant de la station des garde-côtes de Carthagène, s'est entretenu avec Infobae et a révélé les détails de ce qui s'est passé.

La station de la Garde côtière de Carthagène a activé tous les dispositifs et équipements d'urgence, permettant ainsi la localisation immédiate du bateau et de la jeune femme. Elle a ensuite été transportée sur la jetée connue sous le nom de « Las Gaviotas », où elle a d'abord été évaluée puis transférée dans un centre médical de la capitale de Bolivar, où elle a subi un examen complet. La vidéo montre quand les garde-côtes effectuent des manœuvres d'urgence alors qu'ils arrivent à terre.

La marine colombienne aide les mineurs en situation d'urgence en mer. Des unités de la Garde côtière colombienne ont évacué ces dernières heures, un mineur qui aurait fait naufrage dans la baie de Carthagène.

En ce qui concerne l'état de santé du mineur, le capitaine Jiménez a déclaré :

Il convient de noter qu'il existe des alertes émises par les autorités, qui recommandent aux touristes, aux baigneurs et aux sportifs de faire preuve de prudence en ces jours de vacances de Pâques. Selon la Direction générale maritime colombienne, DIMAR, il y a eu « une augmentation progressive de la vitesse des alizés et de la hauteur de la vague dans la mer des Caraïbes », ce qui affecterait Carthagène, Puerto Bolivar, Riohacha, Santa Marta et Barranquilla.

Face à ces alertes, le commandant de bord a recommandé :

Il a toutefois ajouté qu'ils surveillent les « vents arrière », qui ont montré une légère augmentation des heures de l'après-midi au cours des derniers jours. « C'est pourquoi il est important de prendre toutes les mesures préventives pour le retour des baigneurs ou des athlètes de la région insulaire à Carthagène. Eh bien, parce qu'à cette heure de l'après-midi, les vagues sont un peu plus fortes que le matin, lorsqu'elles se rendent dans cette région. Nous avons donc mis en place des dispositifs de sécurité selon lesquels il n'existe aucun dispositif à différents endroits pour contrôler le retour de ces bateaux et vérifier qu'ils le font vraiment, parce qu'ils arrivent tous sans nouvelles », a-t-il déclaré.

La marine rappelle aux gens qu'ils peuvent atteindre les lignes d'intervention d'urgence 146 et 123 de la police nationale, qui est liée à la direction des garde-côtes de Carthagène.

CONTINUEZ À LIRE :