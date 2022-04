Levez-vous tôt ! Le sentier Monserrate ferme à midi à Pâques

Après une journée d'entretien et de fermeture totale qui a eu lieu mardi sur le sentier du Cerro de Monserrate, plus de 22 000 personnes ont été encouragées à emprunter la route de pierre menant à ce lieu emblématique de Bogotá ce jeudi saint.

Le sentier Monserrate a finalement accueilli les habitants et les visiteurs après deux ans de fermetures totales et de capacité partielle en raison de la pandémie de covid-19. Les seules restrictions concernaient les femmes enceintes, les animaux domestiques, les adultes de plus de 75 ans, les enfants de moins d'un mètre et les personnes sous l'influence d'agents psychoactifs.

En outre, le bureau du maire de Bogotá a insisté sur le fait que le sentier n'était accessible qu'entre cinq heures du matin et midi . Cependant, l'un ou l'autre homme désemparé est arrivé après l'heure indiquée le premier jour saint et n'a pas pu gravir la colline à pied : il avait la possibilité de monter en téléphérique, en funiculaire ou de revenir un autre jour.

Pour éviter que cela ne vous arrive, gardez cette restriction de temps à l'esprit et arrivez tôt afin de pouvoir monter et descendre le chemin pavé. Si vous le trouvez fermé, veuillez vous abstenir de grimper dans la brousse si vous n'avez pas assez d'expérience en randonnée, car vous pourriez vous perdre ou vous blesser.

Outre les sportifs et les amateurs de plein air, certains catholiques grimpent la colline pendant la Semaine Sainte en tant que paroissiens et pèlerins, car au sommet se trouve la basilique Sanctuaire du Seigneur déchu de Monserrate, figure religieuse à qui des miracles de toutes sortes ont été attribués.

Il va sans dire que l'entrée dans la basilique est gratuite et que cela fonctionne comme n'importe quelle autre paroisse catholique : il y aura des célébrations liturgiques et les activités habituelles de la Grande Semaine auront lieu. Cependant, certaines de ces activités auront lieu après l'heure de fermeture du sentier.

Par exemple, la célébration de la Passion de Jésus-Christ — le vendredi saint à trois heures de l'après-midi — et la veillée pascale — le samedi saint à six heures de l'après-midi. Si vous participez à ces activités, emportez de l'argent pour monter ou descendre en téléphérique ou en funiculaire. De plus, vous devez avoir sur vous votre carnet de vaccination contre la Covid-19.

Veuillez noter que les activités seront également diffusées sur Facebook Live, afin que vous puissiez les regarder gratuitement depuis chez vous.

Le bureau du maire de Bogotá a indiqué que les sentiers Quebrada La Vieja, San Francisco-Vicachá, La Aguadora et Guadalupe-Aguanoso seront ouverts aux citoyens pendant la Semaine Sainte. Les quatre sentiers sont situés dans les collines orientales de Bogotá.

Les visites qui seront effectuées à travers ces écosystèmes garantissent des loisirs passifs et le plan d'utilisation publique de la réserve de Los Cerros. Pour y assister, les citoyens doivent s'inscrire au préalable dans l'application https://gme.acueducto.com.co/visitas/. À leur arrivée au point de rendez-vous, ils vérifieront le quota et le carnet de vaccination.

L'administration du district vous avertit que la route Guadeloupe-Aguanoso sera fermée le vendredi 15 avril en raison d'un pèlerinage qui aura lieu le long de la route principale menant à Guadalupe. Le pèlerinage qui a lieu depuis l'église Nuestra Señora de La Peña, dans le quartier de Los Laches, Ermita de la Peña ou Alto de La Cruz jusqu'au Cerro Aguanoso et au sanctuaire de la Vierge de Guadalupe est limité. Le seul accès se fait précisément par l'église de Guadalupe.

