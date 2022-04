Foto de archivo. Guerrilleros del izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN) caminan en las selvas del departamento de Antioquia, Colombia, 30 de mayo, 2004. REUTERS//Albeiro Lopera

Ce vendredi 15 avril, un pamphlet signé par le Front de guerre de l'Est de l'Armée de libération nationale (ELN) a été publié, dans lequel il réitérait sa « décision politique » d'affronter les dissidents des FARC dirigés par Arturo Paz, alias Jerónimo, groupe résiduel avec lequel il mène une « guerre totale » depuis fin 2021 et qui a provoqué une crise humanitaire.

Dans le document attribué au groupe armé illégal dirigé par Manuel Vásquez Castaño, la structure armée a souligné que cet affrontement armé, qui a entraîné le déplacement de plus de 1 500 personnes, y compris d'anciens combattants des FARC en cours de réintégration, des paysans et des citoyens vénézuéliens, « continue et il n'y aura pas de concessions », a étendu la grave crise sécuritaire dans cette région à l'est de la Colombie.

« La base sociale des « anciennes FARC » n'est pas un objectif militaire et nous exhortons ceux qui continuent de croire aux commandants présumés et aux unités mercenaires du « Bloc du dixième front » et à leurs alliés en tant que révolutionnaires et défenseurs du peuple avec des voitures piégées, à se « neutraliser » afin qu'ils ne sont pas considérés comme une population combattante », a déclaré l'ELN dans la brochure.

Ils ont également indiqué que la population de cette région et à la frontière « doit être calme », indiquant que ce groupe armé, qui a une forte présence dans cette région où le contrôle de certains des couloirs stratégiques et des entreprises illicites est contesté, « n'est pas deux poids, deux mesures et continuera à « défendre » les leurs intérêts, leurs travailleurs, leurs processus socioéconomiques et surtout leur vie ».

Enfin, ils ont indiqué que leur parti était le peuple et que leur programme était le socialisme, c'est pourquoi des alliances seront nouées avec le Bloc populaire et révolutionnaire, un message qui coïncide avec le communiqué qu'ils ont publié au début de l'année dans lequel ils ont assuré qu'ils voyaient la nécessité de « défendre les territoires et le tissu social » de l'offensive lancée par alias Jerónimo qui a provoqué une crise humanitaire.

La fondation des droits humains Joel Sierra, située à Arauca, a mis en garde contre l'escalade de la violence dans ce département, car il y a eu sept meurtres en avril, qui mettent en évidence la mort de deux femmes. Il est important de garder à l'esprit que, depuis le début de 2022, cette région est frappée par le rude conflit armé, perpétré par des dissidents des FARC, de l'ELN et par la militarisation constante des forces armées.

Dans une longue déclaration, la Fondation a déclaré : « Le peuple araucano continue de faire face à l'escalade des conflits politiques, sociaux et armés, depuis les premiers jours de l'année ; ce qui laisse déjà des dirigeants tués, menacés, attaqués, des actes de barbarie et de terrorisme, déplacés. De plus, plus d'une centaine de morts violentes, dont sept sont des femmes, dont une mineure. »

Les victimes révélées par la fondation sont : Blanca Sánchez Gómez, 54 ans, assassinée le 5 avril, au cours de laquelle M. Mario Montoya est également décédé. De même, la mort de Juvenal Carrillo Galvis, 56 ans, et de Jorge González a été enregistrée.

