« La Commission interecclésiale donne sa version de la visite du frère de Gustavo Petro à La Picota

Dans une déclaration publique, la Commission interecclésiale pour la justice et la paix, dont fait partie Juan Fernando Petro, a précisé que la visite de ce dernier à la prison de La Picota à Bogotá le 8 avril était dirigée par l'avocat Pedro Niño. En outre, il a déclaré : « À aucun moment et en aucun cas, il n'a été question d'offrir des réductions de peines, des amnisties, des grâces ou des avantages judiciaires pour notre présence, ou d'argent ou de votes en faveur d'une campagne pour notre présence. Notre organisation n'a jamais parlé de pardon social, toujours de droit réparateur », indique le document.

L'ONG des droits de l'homme a assuré que les réunions de groupe tenues par le frère du candidat à la présidence Gustavo Petro avec Iván Moreno et Álvaro García, entre autres, étaient assez courtes et débordées. Dans la déclaration de Justice et Paix, la minute par minute de la visite au cours de laquelle Juan Fernando Petro et Danilo Rueda ont été suivis, enregistrés et enquêtés a été rapportée.

