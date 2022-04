Ils ont trouvé Vania saine et sauve ; elle avait disparu à Iztapalapa

Le bureau du procureur général de Mexico (FGJCDMX) a indiqué que Vania Barrón, la jeune fille de 26 ans portée disparue dans le bureau du maire d'Iztapalapa, avait déjà été retrouvée vivante.

Laura Juárez, mère de la jeune femme de 26 ans, a également rendu compte de l'apparition de la jeune femme sur les réseaux sociaux.

« Je suis heureux de vous informer que ma Vania a déjà été retrouvée par le parquet, il y a environ une heure. Merci à chacun d'entre vous pour vos marques d'affection, de soutien et de solidarité, chose avec laquelle je n'ai rien à payer. Merci, merci », a-t-il expliqué.

Selon la mère de Vania, la jeune femme était sortie mercredi soir pour se peser puis faire de l'exercice dans un parc situé dans le quartier de San Miguel Teotongo.

La mère a expliqué que parce qu'elle courait habituellement à Utopia Teotongo, où les visiteurs doivent s'inscrire, elle allait la chercher à l'endroit mais ils ne l'avaient pas écrit, alors elle s'est inquiétée.

Pour sa part, le parquet a indiqué qu'il avait localisé Vania « saine et sauve » et qu'elle bénéficiait d'un soutien juridique et psychologique.

Pour le trouver, les autorités ont mené une enquête institutionnelle, à laquelle des éléments de la police d'enquête (PDI) ont participé et des bureaux ont été transférés au C-5, au procureur chargé de la traite des personnes et au procureur chargé des enquêtes sur le crime de violence familiale.

Ils ont détaillé que selon la jeune femme, son absence était volontaire et qu'elle n'avait pas l'intention de rentrer chez elle.

Mercredi dernier, des proches et des collègues de Sofía Morales, étudiante à l'école préparatoire nationale n°4 de l'UNAM, ont défilé à Mexico pour réclamer justice après le décès de la jeune fille de 17 ans.

Depuis l'esplanade du Zócalo, les manifestants ont exigé des éclaircissements sur ce qui s'est passé dans le bar Marvelou, situé dans le quartier des Doctores, dans le bureau du maire de Cuauhtémoc, où Sofia et trois autres amis sont allés célébrer. Dans l'établissement, ils auraient été drogués grâce aux boissons qu'ils buvaient.

Quelques instants plus tard, la militante féministe a été transportée par les forces d'urgence dans un hôpital sans montrer de signes vitaux.

« Nous attendons toujours des résultats toxicologiques, nous attendons toujours des témoignages et des informations. Je ne voudrais pas entraver l'enquête car il est également de notre devoir en tant que citoyens de donner un vote de confiance aux autorités. J'aime à croire qu'il peut y avoir un changement grâce à cela, une opportunité pour les autorités de faire leur travail de la meilleure façon possible », a déclaré Daniel Morales López, le frère de Sofia.

Dans un premier temps, les autorités ont abordé l'événement pour enquêter sur le fait qu'il s'agissait d'un décès injustifié. Cependant, à la suite de plaintes, le bureau du procureur général de Mexico a rectifié et a finalement indiqué que l'affaire ferait l'objet d'une enquête en vertu du protocole sur le féminicide.

« La mort d'un adolescent, dont le corps a été retrouvé dans les rues du quartier des Doctores, bureau du maire de Cuauhtémoc, fait l'objet d'une enquête. De cette manière, le personnel du bureau du procureur spécialisé pour l'enquête sur le crime de féminicide, de la coordination générale des enquêtes sur les crimes de genre et des soins aux victimes, et en étroite collaboration avec des éléments de la police d'enquête », a rapporté l'agence.

Cette manifestation intervient un jour après que le président Andrés Manuel López Obrador eut présenté le rapport trimestriel de sa quatrième année au pouvoir dans lequel il reconnaissait l'augmentation des cas de féminicide de 15%. Face à cela, il a accusé qu'il « ne se qualifiait probablement pas comme maintenant ». Le président a souligné, en revanche, la diminution globale de 9 des 12 crimes ayant le plus grand impact dans le pays.

« Il nous faudra peut-être plus de temps pour pacifier le pays, mais la formule la plus sûre est de nous occuper du fonds. Tous ces efforts pour parvenir à la paix ont été menés sans violation des droits de l'homme, sans implication des forces armées dans des massacres, sans commettre de torture, sans disparitions forcées et exécutions extrajudiciaires comme c'était le cas auparavant », a-t-il dit.

