Fils de Jhon Mario Ramírez, légende dans Millonarios, a rappelé l'anecdote de son père avec Freddy Rincón

Après la mort de Freddy Rincón, le « Colosse de Bonaventura », qui a marqué l'un des buts les plus mémorables pour le peuple colombien, celui du match nul avec l'Allemagne et qui a donné à l'équipe nationale les huitièmes de finale de la Coupe du monde 1990 en Italie, il y a des milliers de souvenirs qu'il a laissés au cours de sa carrière dans le football national où ils se partageaient avec d'autres idoles du pays dans ce sport qui suscite tant de passions.

L'un d'eux était John Mario Ramírez, l'une des légendes de Millonarios, qui est également décédé l'année dernière des suites du Covid-19. « Freddy Eusebio Rincón Valencia, qui signifie si Bravo pour jouer, et s'est arrêté », a rappelé Mateo Ramírez ce que son père a dit à propos du 'Colosse'.

L'anecdote a été publiée par le fils de l'idole bleue sur son compte Twitter, où il a également mis en ligne deux photos dans lesquelles son père est apparu avec Rincón : une récente, avant la mort de l'ancien joueur de Millos, et une autre dans laquelle ils ont partagé un appel avec l'équipe nationale de Colombie.

La phrase est venue comme une réponse à la question de savoir quel joueur il pensait être le plus « courageux », c'est-à-dire le meilleur, qu'il avait vu jouer dans la même position que Ramírez.

Le fils de la légende de l'ambassadeur a dit qu'il a plus tard rencontré personnellement le « Colosse » en raison de la proximité qu'il avait avec son père.

« Je n'ai jamais vu Freddy jouer, mais dans ses vidéos, vous pouvez voir la qualité qu'il avait, il était une fissure dans tous les sens du terme, plus tard quand je l'ai rencontré par l'intermédiaire de mon père. J'ai dit que c'est un crack en tant que joueur, mais plus en tant que personne : son humilité, sa façon de traiter les gens », a-t-il dit.

Il a également déclaré qu'avec la mort de Rincón, il a également rappelé le moment difficile où son père est mort l'année dernière : « Son charisme, sa personnalité et son caractère, ce qui est forgé en jouant au football. Cela m'a fait mal d'apprendre le décès de Freddy Eusebio Rincón, car cela m'a amené à me souvenir de tout ce que j'ai vécu le 26 juin 2021, un jour que je voulais avec ma vie qui n'était jamais venu. »

Le jeune footballeur a également adressé ses condoléances à la famille de Rincón et a remercié le joueur pour son engagement dans le football depuis de nombreuses années.

« Mes plus sincères condoléances aux proches, à la femme, aux enfants et aux proches de l'idole. J'espère juste que quand il rencontrera mon père, il lui fera un câlin pour moi », a-t-il conclu.

Jeudi, les restes du 'Colosse' ont été transférés dans son pays natal, Buenaventura, où son cercueil a été mobilisé dans l'un des camions de pompiers de la ville portuaire.

Des centaines de voitures, de motos et de personnes à pied ont rejoint la tournée dans les rues pour dire au revoir à l'un de leurs célèbres footballeurs. Beaucoup ont pleuré en agitant des drapeaux colombiens et des mouchoirs blancs. Certains ont même crié des phrases d'affection.

La caravane a parcouru toutes les rues de Buenaventura. Dans chacun d'eux, les gens se souvenaient de morceaux de la vie de Rincón, en particulier les après-midi qu'il passait à jouer au football dans le quartier de Las Palmas. On dit que c'est là qu'il a commencé à construire son histoire en tant que légende du sport.

À la tombée de la nuit, à exactement 7h50 du soir, la caravane est passée par le quartier El Jorge, où Freddy a grandi et 40 minutes plus tard, ils sont arrivés à la porte du Colisée Renato Batalla, où le cercueil est entré au milieu des acclamations de sa famille, de ses amis et de tous les gens de Buenos Aires qui étaient prêts à vire-le dans la chambre de combustion.





