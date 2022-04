Vidéo : Epa Colombia a chanté un cri blessé et a avoué qu'elle est très amoureuse de son nouveau partenaire

Pour les adeptes de Daneidy Barrera Rojas, plus connu sous le nom d'Epa Colombia, leur nouvelle relation a progressé si rapidement qu'il a parfois mentionné l'intention de fonder une famille et même d'épouser la femme qui lui vole maintenant toute son attention. Cependant, elle a aussi été dans l'oeil des critiques puisque sa meilleure amie, Barbie, l'a accusée d'avoir négligé ses affaires de coiffure et de production de kératine parce qu'elle voyageait.

« Qu'est-ce que c'est ? , soutient la mère et le fils de cet autre », a écrit Barbie dans le chat WhatsApp, auquel l'ex-petite amie d'Epa, la footballeuse Diana Celis, répond : « Eh bien, bien sûr, s'il ne la laisse plus travailler et qu'ils la passent à voyager. Nada Barbi, ça me fait mal de voir tout cela à cause de ce que je ressens encore et de ce qu'ils en font (EPA Colombia) ».

En outre, un autre de ses collègues a souligné que la femme d'affaires souffre de problèmes mentaux.

« Il faut avoir l'esprit très mal à l'aise pour penser que tout le monde veut en voler un. Et je vais vous donner quelques conseils : allez voir un psychologue car les hallucinations que vous avez sont déjà très graves », a déclaré Yampier Ortega, qui a également affirmé avoir été surveillé par des escortes.

Malgré les critiques des plus proches d'elle sur son état mental et la possible rupture émotionnelle en compagnie de son nouveau partenaire, Karol Samantha, négligeant ses affaires, la femme d'affaires est apparue le 13 avril à travers ses « InstaStories » affirmant qu'elle est très amoureuse de la jeune femme.

« Allez mon ami, c'est si agréable de se marier, l'amour est si beau et je me sens vraiment très amoureuse... pour mon petit truc, pour toi petite chose, je t'aime petite chose », pendant que je chantais la chanson 'You arrived tú' d'Adriana Lucía.

Voici le contenu complet de Epa Colombia :

La femme d'affaires a chanté une chanson d'Adriana Lucia et l'a chantée avec un cri blessé

Les réactions à la publication de Daneidy Barrera Rojas sont rapidement apparues alors que des portails de divertissement tels que « Rechismes » étaient chargés de diffuser le contenu dans lequel la femme d'affaires exprimait tout son amour pour Karol Samantha. Avec plus de 91 000 vues qui dépassent les 2 400 likes des internautes.

De plus, plus de 300 commentaires ont indiqué qu'ils sont contre cette nouvelle relation de l'entrepreneure et d'autres espèrent seulement qu'elle se sent enfin une tête.

« Et penser qu'elle est amoureuse seule » ; « Je donne cette relation 6 mois tout au plus » ; « Je pense que Epa ne peut pas être seule, elle est émotionnellement dépendante » ; « c'est incroyable comment elle tombe amoureuse rapidement » ; « Je pense que le jour où Epa Colombia voit Diana avec quelqu'un d'autre elle meurt » ; « c'est le l'une qui va la mettre en faillite et ce qui est bien, c'est que l'autre ne sera pas là pour l'aider à émerger », entre autres.

Les premières rumeurs d'une relation entre Epa Colombia et Karol Samantha ont émergé sur les réseaux sociaux le 18 février lorsque peu de temps après la fin de sa relation avec Diana Celis, il a confirmé via ses réseaux sociaux qu'il ressentait « quelque chose de fou ».

Et d'ajouter : « Je n'aime pas me cacher, car entre ciel et terre rien n'est caché. Sérieusement, je n'ai jamais pensé ressentir ce que je ressens, c'est fou. Je pense que je mérite d'être heureuse, après tant de choses dans ma vie, je mérite de me donner une chance. »

