Un livre qui enseigne la finance aux plus petits arrive en librairie

Une étude récente de l'Association des banques du Pérou (ASBANC) note que 77 % des participants ont déclaré qu'ils étaient intéressés ou très intéressés à apprendre à mieux gérer leur économie personnelle et familiale. Cela indique que l'éducation financière est nécessaire, même à un âge précoce. Pour cette raison, « Donateur et ses amis », le texte qui enseigne les finances personnelles aux enfants, est désormais disponible dans les librairies Crisol.

La conseillère financière Arantxa Layseca, créatrice de contenu chez Ara Retadora et rédactrice du livre, enseigne la gestion de l'argent aux plus jeunes membres du ménage et aux parents, en montrant, à l'aide d'exemples quotidiens, comment commander des finances.

Son langage simple permet aux enfants de se souvenir plus facilement de concepts tels que l'argent, l'épargne, l'organisation et l'entrepreneuriat. De plus, des personnages curieux tels que le petit cochon donneur, la tortue Toru, le chat Catu et le vaquita Muchi représentent des valeurs qui peuvent être reproduites à la maison.

« Le but du travail est de demander que l'enseignement des finances personnelles soit inclus dans le programme scolaire, il est donc également important de donner aux enseignants les moyens de maîtriser eux-mêmes la matière et de l'appliquer, afin qu'ils puissent transmettre ces concepts à leurs élèves », a souligné Layseca.

Ensuite, les douze histoires destinées aux enfants, parents ou enseignants trouveront des conseils pour renforcer ce qu'ils ont appris à la maison ou en classe. Afin que le message atteigne plus de personnes, le livre sera présenté aux enseignants de l'école Fe y Alegría de Ventanilla, où 20 exemplaires seront également donnés et seront mis à la disposition des élèves, ainsi que le don de 50 livres à l'organisation MAB, qui touchera plus de filles et de garçons dans différentes régions du Pérou.

Garder les finances intelligentes et responsables est un facteur clé pour la croissance personnelle, conduisant à un meilleur développement du pays.

