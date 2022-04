Si vous n'avez pas voté pour la révocation du mandat, c'est ce que dit la loi, comme l'a souligné Pablo Gómez

Le 12 avril, Pablo Gómez, chef de la Cellule de renseignement financier (CRF), a informé l'INE du faible niveau de participation enregistré lors de la journée de révocation du mandat le dimanche 10 avril, et l'a accusé de n'informant pas près de 93 millions d'électeurs que le vote était obligatoire, comme le stipule la Constitution mexicaine à l'article 36, ajoutant que l'échec cela constitue une sanction au sens de l'article 38.

Le droit à un vote universel, libre et secret est une garantie fondamentale pour tous les Mexicains, et bien que le texte constitutionnel indique que le vote est également une obligation pour les citoyens de la République, le vote n'est pas réglementée par la loi, le caractère obligatoire du droit de vote et est comprise comme une « obligation civique ».

La Magna Carta et la Loi générale sur les institutions et procédures électorales (Legipe) parlent toutes deux de « devoir », mais ce n'est pas un acte requis des Mexicains et il n'y a pas de sanction légalement réglementée pour ne pas se rendre au sondages.

Pour la révocation du mandat, la liste électorale était composée de 92 823 216 citoyens, dont seulement 16 502 636 personnes, soit 17,7 %, ont exercé leur droit de vote dans cet exercice. Ainsi, environ 82 % ont décidé de ne pas se rendre dans les bureaux de vote.

Selon les déclarations de l'ancien législateur de Morena, environ 76 millions de Mexicains n'ont pas été autorisés à se conformer à leur obligation de participer à la révocation du mandat, bien qu'il ait précisé que l'INE avait effectué une mauvaise divulgation, en plus d'installer seulement 57 000 boîtes dans tout le pays.

Bien que, dans un premier temps, l'opinion des électeurs ait été positive pour le président Andrés Manuel López Obrador, le résultat n'est pas contraignant car selon la loi sur la révocation du mandat, un pourcentage de participation d'au moins 40% du registre était nécessaire, de sorte que les partis d'opposition se sont qualifiés comme un échec à cet exercice qui, selon eux, a été promu par Morena et le cabinet fédéral.

L'article 7 de la Legipe établit que le vote aux élections constitue un droit et une obligation exercés pour intégrer les organes de l'État élu par le peuple. Mais l'article 447, sur les infractions commises par des citoyens, n'inclut pas l'omission de voter en tant que délit ou délit méritant une sanction quelconque.

Pour la loi, c'est une violation des citoyens de fournir de faux documents ou informations au registre fédéral des électeurs ou de promouvoir des plaintes frivoles, c'est-à-dire celles qui sont promues par des faits qui ne sont étayés par aucun moyen de preuve ou qui ne peuvent pas mettre à jour le hypothèse légale selon laquelle la plainte ou la plainte est prise en charge.

- S'inscrire au cadastre de la municipalité, en indiquant les biens que possède le citoyen lui-même, l'industrie, la profession ou le travail dont il reste ; ainsi que pour s'inscrire au registre national des citoyens.

- Faire partie du corps de réserve en termes de loi.

- Voter aux élections, aux consultations populaires et aux processus de révocation du mandat, dans les termes spécifiés par la loi.

L'article 38 de la Constitution générale mentionnée par Pablo Gómez stipule que les droits ou prérogatives des citoyens sont suspendus en raison du non-respect de leurs obligations, mais ceux-ci devraient être déterminés par un juge et, dans tous les cas, la manière de réhabiliter ces droits doit être établi.

- Pour manquement, sans motif justifié, à l'une des obligations imposées par l'article 36. Cette suspension durera un an et sera imposée en plus des autres sanctions prévues par la loi pour le même acte.

- Pour avoir fait l'objet de poursuites pénales pour un crime qui mérite des châtiments corporels, à compter de la date de l'ordonnance formelle d'emprisonnement.

- Pendant l'extinction des châtiments corporels.

- Pour vagabondage ou ivresse coutumière, déclaré dans les termes que les lois interdisent.

- Pour être un fugitif de la justice, à compter de la date de délivrance du mandat d'arrêt jusqu'au délai de prescription pour une action criminelle.

- Par une peine exécutoire qui impose une telle suspension en tant que sanction.

En 2013, la sénatrice du Parti de la révolution démocratique (PRD) de l'époque, Luz María Beristain, a proposé à la Chambre haute qu'en plus d'être considéré comme un droit, le vote deviendrait obligatoire pour tous les citoyens et que son non-respect serait considéré comme une violation, qui serait punie avec une amende économique. Cependant, cette mesure n'a pas prospéré et a été abandonnée.

Ainsi, au Mexique, le droit de vote est un droit et, bien qu'il soit reconnu comme une obligation « civique », il n'existe aucune réglementation visant à sanctionner les Mexicains qui ne participent pas aux élections populaires en votant.

