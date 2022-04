Quelque 260 familles ont été déplacées de force dans le Cauca et le Valle au cours de cette semaine sainte

Mayo fue el mes con más desplazados, pues 11.400 personas tuvieron que abandonar su hogar, principalmente en el departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador). Fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.

Bien que la Semaine Sainte soit commémorée en Colombie, une époque où les familles du pays entrent dans un état de recueillement, de réflexion et de repos, plus de 260 familles des départements de Cauca et Valle, dans l'ouest de la Colombie, passeront les jours saints dans des abris improvisés après avoir dû fuir leurs maisons étant donné les combats qui ont lieu respectivement dans les zones rurales de la municipalité d'Algérie et de Buenaventura.

Dans le cas de la ville portuaire du Pacifique, depuis lundi dernier, environ 169 familles, soit quelque 500 personnes, ont été déplacées de force des villes de San Isidro et La Esperanza, en raison des combats intenses entre les guérilleros de l'Eln et le Clan du Golfe qui se battent pour le contrôle territorial et les routes de trafic de drogues dans cette région du pays, comme le rapporte la station de radio publique Radio Nacional de Colombia.

C'est la deuxième fois que la même situation se produit à Buenaventura, qui souffre déjà de violences internes entre bandes criminelles, où des centaines de personnes doivent fuir les zones rurales comme cela s'est produit en janvier, où l'on estime qu'environ 700 personnes ont été déplacées.

Dans ce nouveau déplacement massif, les autorités du port ont mis en place un abri temporaire dans leur colisée en attendant une aide humanitaire face à la situation.

« Nous avons été en mesure de garantir l'essentiel de la nourriture, nous savons que le Colisée n'est pas le meilleur endroit où séjourner, mais nous créons des conditions de base telles que des tapis, des couvertures, de l'eau potable, afin que la situation soit aussi supportable que possible », ont-ils cité à la radio des déclarations du maire local Victor Hugo Vidal.

Une situation similaire se produit dans la zone rurale de la municipalité d'Algérie, dans l'ouest de la Valle del Cauca, où une centaine de familles, plus de 200 personnes, ont également dû quitter leur domicile dans le district de Santa Clara et séjournent depuis mardi dans la zone urbaine de la ville en raison des affrontements entre les Carlos structure Patiño, un dissident des FARC éteintes, et des troupes de la troisième division de l'armée nationale.

Sur La W Radio, ils ont consulté Dan Harry Sánchez, directeur de l'Unité des victimes du Cauca, qui a indiqué que 30 familles empêchaient d'accéder au siège municipal et 70 autres du secteur du Plateado.

« Selon l'alerte lancée par le Bureau du Médiateur, 50 autres familles commencent à quitter le village de Lomitas, car elles risquent leur vie », a déclaré le responsable.

Les déplacements forcés en Colombie l'année dernière ont augmenté de 179 pour cent l'année dernière, selon les chiffres du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha) par rapport à 2020.

Dans un rapport publié par l'agence France 24, il y aurait 73 000 victimes selon les données qu'ils ont citées dans le même rapport Ocha publié plus tôt cette année.

« Les actions des groupes armés non étatiques contre les civils sont les principales causes de déplacement forcé en Colombie », indique le rapport de l'ONU.

Les départements du Chocó, de la Valle del Cauca et de Nariño sont précisément à l'origine de 75 % des cas de déplacement, et les communautés d'ascendance africaine et autochtones sont les plus touchées. En outre, 18 pour cent des victimes de ce fléau sont des mineurs.





