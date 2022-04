Pâques 2022 : quelles sont les plages préférées des Mexicains

Fotografía fechada el 2 de junio de 2020 que muestra turistas mientras pasean por las playas del balneario de Acapulco. EFE/David Guzmán/Archivo

L'un des moments les plus attendus par les citoyens mexicains est arrivé, car les vacances de Pâques ont historiquement été placées comme l'une des dates les plus importantes d'évasion vers des destinations touristiques pour sortir brièvement de la routine quotidienne.

Pour cette raison, l'occupation des hôtels connaîtra de bons chiffres ce week-end, notamment en raison de l'arrivée dans l'un des points faibles de la pandémie de COVID-19 au Mexique, raison pour laquelle un flux économique de plus de 140 millions de pesos est estimé, selon la Confédération des chambres nationales de Commerce, services et tourisme (Concanaco Servytur).

En ce qui concerne les principaux points sur lesquels une partie de ce déversement millionnaire pourrait être dirigée, les principales plages auxquelles les Mexicains participeront à Pâques 2022 ont été annoncées, Acapulco et Cancun étant les principales normes de la République en matière de plages.

Cancún será una de las playas más visitadas por ciudadanos mexicanos en la Semana Santa 20222 (Foto: EFE/Alonso Cupul) EFE

Selon un rapport soumis par Forbes Mexique, les plages les plus demandées pour les réservations via la plateforme d'hébergement Airbnb étaient Acapulco, Huatulco, Cancún, Ensenada, La Paz, Los Cabos, Mazatlan, Nuevo Vallarta, Puerto Vallarta et Tulum.

Le directeur de la communication de la société d'hébergement, Carlos Olivos, a indiqué qu'à cette époque, les citoyens ressentent déjà la confiance de voyager en avion, en raison de la baisse du nombre de cas de pandémie de COVID-19, contrairement à l'année précédente où ils voyagent en voiture. prédominé.

En ce qui concerne les sites les plus recherchés, Cancún recevra la plupart de ses touristes de Mexico, Monterey et Guadalajara ; tandis qu'Acapulco recevra la majorité de ses touristes de Mexico, Puebla et Toluca.

En diciembre de 2021, la bahía de Acapulco conmemoró 500 años de ser descubierta (Foto: EFE/ David Guzmán) David Guzmán | EFE

En ce qui concerne l'occupation des hôtels dans le pays, les destinations ayant le plus fort pourcentage de plages pour ces vacances de Pâques sont Veracruz et la Riviera Maya, avec plus de 90 % ; tandis qu'Acapulco, Mazatlan et Basse-Californie du Sud ont un taux d'occupation estimé à 80 %.

D'autre part, PriceTravel Holding a confirmé que les destinations les plus recherchées et réservées étaient Acapulco et Cancun, mais ils ont également ajouté Ixtapa, Mazatlan et Puerto Vallarta, de sorte qu'une plus grande conglomération est attendue dans les destinations susmentionnées pour avril.

Selon le Concanaco, l'occupation moyenne des hôtels dépassera 75% dans les principales destinations touristiques, avec plus de 10 millions de touristes nationaux voyageant entre le samedi 9 et le dimanche 24 avril.

Chichen-Itzá, una de las 7 maravillas del mundo, se mantiene como uno de los destinos más visitados por extranjeros (Foto: EFE/ Cuauhtémoc Moreno)

« Pour les hommes d'affaires mexicains, en particulier ceux qui se consacrent au tourisme, la Semaine Sainte et Pâques sont l'une des saisons de vacances les plus importantes de l'année et, après une année 2021 compliquée, cela représente un avantage très important pour leur économie, qui est l'économie de tous », a expliqué le président de la confédération, Hector Tejada Shaar.

De même, le dirigeant a également demandé de continuer à maintenir toutes les mesures de sécurité et d'hygiène contre la COVID-19 et de se rendre dans des établissements formels, « les seuls capables d'offrir des garanties aux consommateurs et aux employés ».

Les données du Secrétariat de la Marine (SEMAR) indiquent que le Mexique est un pays bioocéanique avec 11 122 kilomètres de côtes, où le soleil, l'eau salée et le sable constituent une grande diversité de plages dont les touristes et les habitants peuvent profiter.

