Nouvelle PlayStation Plus : trois abonnements et intégration PS

En réponse au Xbox Game Pass de Microsoft, Sony a décidé de restructurer son service d'abonnement aux jeux Playstation Plus avec deux nouveaux modes appelés Extra et Premium. En outre, la société a annoncé qu'elle fusionnerait Playstation Now et Playstation Plus en un seul service.

L'abonnement Playstation Plus actuel sera renommé Playstation Plus Essential. Selon Sony, il proposera, entre autres, deux jeux à télécharger par mois et une fonctionnalité multijoueur en ligne pour de nombreux jeux.

Le nouvel abonnement Playstation Plus Extra ajoute un catalogue de 400 jeux téléchargeables pour PS4 et PS5, à la fois issus de l'offre de Sony et de développeurs partenaires tiers.

L'abonnement le plus cher, appelé Playstation Plus Premium, inclut tous les avantages des niveaux Essential et Extra. Ajoutez quelque 340 jeux supplémentaires, y compris des titres PS3 disponibles via le streaming dans le cloud, ainsi qu'un catalogue de classiques populaires pour PS, PS2 et Playstation Portable (PSP), disponibles en streaming et en téléchargement.

Des jeux en streaming à partir de serveurs Internet sont proposés, comme auparavant sur Playstation Now pour PS4, PS5 ou PC. De plus, l'abonnement Premium inclut des versions d'essai afin que les joueurs puissent essayer les jeux avant de les acheter.

Les utilisateurs qui paient trimestriellement ou même annuellement au lieu de mensuellement bénéficieront d'une réduction sur tous les abonnements. L'abonnement PlayStation Plus sera progressivement supprimé par région, en commençant par les marchés asiatiques, suivis par l'Amérique du Nord et l'Europe.

Parmi les titres qui seront disponibles dans les abonnements Extra et Premium, Sony a mentionné : « Death Stranding », « God of War », « Marvel's Spider-Man », « Marvel's Spider-Man : Miles Morales », « Mortal Kombat 11 » et « Return ».

Les

marchés qui ne disposent pas des services de streaming dans le cloud PlayStation Now, y compris l'Amérique latine, bénéficieront d'une version plus abordable de PlayStation Plus avec moins de fonctionnalités. Ce mode s'appellera PlayStation Plus Deluxe et remplacera l'abonnement Premium.

dpa