Les décès causés par les inondations dramatiques en Afrique du Sud s'élèvent déjà à 350 et ceux qui ont été touchés à plus de 40 000

People drag a carpet into the sun to dry after their home was flooded in the Dakota informal settlement in Isipingo Beach, Durban, South Africa, April 14, 2022. REUTERS/Rogan Ward

Les inondations catastrophiques en Afrique du Sud ont fait au moins 341 morts et touché près de 41 000 personnes, selon un New Balance ce jeudi, tandis que dans la région de Durban, ils ont continué à faire la queue devant des morgues pour déposer des corps.

La plupart des victimes sont mortes dans la région de la ville de Durban, l'un des principaux ports africains de la province du Kwazulu-Natal (KZN, est) et épicentre de la tempête qui a débuté le week-end dernier. L'état de catastrophe a été déclaré.

« Au total, 40 723 personnes ont été touchées. Malheureusement, il y a eu 341 morts », a déclaré le ministre provincial Sihle Zikalala lors d'une conférence de presse.

Plus de 100 corps ont été déposés à la morgue de Phoenix, dans la banlieue de Durban.

Gente recolecta agua potable tras las catastróficas inundaciones en Durbán, Sudáfrica (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

« C'est trop », a déclaré l'un des employés qui a refusé de s'identifier, et a parlé des rangs des familles venues apporter leurs morts. Les enterrements sont interdits tant que le sol gorgé d'eau n'est pas stabilisé.

Les pluies, qui ont atteint des niveaux jamais vus depuis plus de 60 ans, ont renversé des ponts et des routes et isolé une grande partie de cette région côtière avec l'océan Indien. Plus de 250 écoles ont été touchées et des milliers de maisons ont été détruites.

Les autorités ont annoncé l'ouverture d'une vingtaine d'abris d'urgence abritant plus de 2 100 sans-abri.

En attendant d'être secourus, des milliers de survivants ont été abandonnés à leur sort. « Il n'y a personne ici pour nous aider », a déclaré Thobele Sikhephen, 35 ans, devant sa maison d'étain boueuse dans un township.

Las playas de Durban tras las trágicas inundaciones (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

Des manifestations sporadiques ont également été organisées pour demander de l'aide Dans un communiqué, les autorités de Durban ont appelé à la « patience », expliquant que les efforts de secours ont ralenti « en raison de l'ampleur des dommages causés aux routes ».

Certaines routes ont été déblayées à l'aide d'excavatrices et rouvertes, mais la plupart restent inaccessibles, remplies de gravats ou inondées d'eau brune.

Les autorités ont appelé la population à éviter autant que possible tout contact avec de l'eau potentiellement « contaminée ».

Hubo aludes y deslaves debido a las inundaciones, las mayores en 6 décadas (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

Quatre jours sans eau ni électricité

Dans le ghetto d'Amaoti, au nord de Durban, où la plupart des maisons sont faites de tôle ondulée ou de planches de bois, des groupes de personnes remplissaient des seaux d'eau potable provenant des tuyaux qui ont été exposés après l'effondrement d'un énorme tronçon de route.

Dans certaines régions, l'eau et l'électricité sont coupées depuis quatre jours et tout manque.

Les autorités locales ont appelé à faire don de denrées non périssables, d'eau en bouteille et de tout autre moyen de réchauffement.

Il y a également eu des pillages et des images de caméras de surveillance partagées sur les réseaux sociaux ont montré des personnes prenant d'assaut les rayons des supermarchés

Containers distribuidos por las carreteras de Sudáfrica tras las catastróficas inundaciones (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

Dans le port, les grues ont collecté les énormes conteneurs métalliques que les pluies de la veille avaient jetés sur l'autoroute.

Cette région a déjà connu des destructions massives en juillet dernier, lors d'une vague de troubles et de pillages sans précédent.

Les prévisions météorologiques annoncent des tempêtes et des risques d'inondations localisées pendant le week-end de Pâques. Les nouvelles tempêtes devraient également affecter les provinces voisines de Free State (centre) et Eastern Cape (sud-est).

Les autorités ont parlé de « l'une des pires tempêtes de l'histoire du pays » tandis que le président Cyril Ramaphosa a déploré « une catastrophe aux proportions énormes ».

(Avec des informations de l'AFP)

