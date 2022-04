Les autorités portent deux coups à la criminalité dans la capitale de la République

Les autorités de la capitale de la république ont signalé deux coups portés à la criminalité dans la ville. Le premier a été signalé dans le nord de Bogotá, où ils ont capturé un homme de 26 ans qui avait l'intention de fuir avec le produit du vol d'un magasin de téléphonie mobile.

Selon l'inspecteur de la police métropolitaine de Bogotá, le lieutenant-colonel Darío Peña, la capture du sujet a été réalisée grâce à une inspection approfondie effectuée par l'uniforme : « En réponse à l'appel des citoyens pour le vol d'un local commercial de la 122e rue avec le 15e quartier de Unicentro, le secteur du secteur atteint l'entrepôt où les portes et les fenêtres ne sont apparemment pas violées, mais ils effectuent une inspection approfondie dans tout le pâté de maisons et sur les toits des maisons, trouvant un homme avec une mallette cachée sur les toits ».

Il a également indiqué que le sujet capturé était surpris du butin avec lequel il entendait s'échapper : « Le sujet avait en sa possession 26 téléphones cellulaires et différents accessoires d'une valeur de plus de 140 millions de pesos, qu'il les avait volés dans l'entrepôt comme en témoignent les caméras de sécurité ».

Le deuxième incident signalé par les autorités s'est produit dans la ville de Teusaquillo, où elles ont surpris quatre criminels lorsqu'ils ont détenu illégalement le conducteur victime du vol. Le commandant du poste de police de Teusaquillo, le colonel Sandra Lancheros, a déclaré :

« Au moment des perquisitions, l'un d'eux a déclaré qu'il était retenu contre son gré par les autres occupants et que son camion avait également été volé, donc ces quatre sujets sont immédiatement capturés », a conclu le colonel Lancheros.

En ce qui concerne le mode de vol, le colonel Lancheros a déclaré : « Il a été possible d'établir que les criminels s'étaient approchés du conducteur du camion sur la 80e rue par un faux policier, de là ils ont mis la victime dans un véhicule privé, où ils ont emporté ses affaires », a-t-elle conclu qu'ils ont ensuite a réussi à retrouver le camion abandonné dans la ville de San Cristóbal.

Le travail conjoint entre les différentes autorités de Bogotá a conduit à la capture de plusieurs criminels appartenant à différentes structures criminelles, qui ont traqué par le vol et la vente d'hallucinogènes à différents secteurs de la capitale et de la municipalité de Soacha. Dans ce cas, le bureau du procureur général, grâce au soutien collaboratif de la police nationale, a démantelé quatre bandes criminelles opérant dans divers quartiers de la ville.

En ce qui concerne ces opérations, le pouvoir judiciaire a souligné : « Le bureau du procureur général, par l'intermédiaire de la Direction sectionnelle de Bogotá, et dans le cadre d'un travail d'enquête conjoint et soutenu avec la police nationale ont frappé pendant trois semaines les réseaux criminels impliqués dans deux des crimes qui affectent le plus la sécurité des citoyens : le vol sous toutes ses formes et le trafic de drogue local. »

Jusqu'à présent en 2022, les coups durs ont été accentués contre les groupes criminels opérant dans la ville, car ils ont perpétué des actes qui touchent directement les passants et les commerçants, concernant ces désarticulations, indique le bureau du procureur : « 10 gangs liés à des vols de personnes, de maisons et de commerces et la vente de substances illicites dans le commerce de détail, ont été touchés jusqu'à présent cette année. 48 personnes ont été capturées liées à divers crimes. » .

