L'armée attribue la mort de quatre soldats à Uribe (Meta) à des dissidents des FARC

Le GAO résiduel « Jorge Briceño » serait responsable du crime des quatre soldats dans la zone rurale de la municipalité de La Uribe, dans le département de Meta, selon les informations fournies par l'armée colombienne.

Selon le général Antonio Beltrán, commandant de la quatrième division de l'armée, le personnel militaire a été attaqué sans discernement à l'aide d'engins explosifs et de coups de fusil alors qu'il menait des opérations de contrôle dans cette zone du département de Meta.

« Les faits ont été portés à l'attention des autorités compétentes, qui seront chargées de mener à bien les actes urgents et d'établir les responsabilités pour cet événement », a déclaré le général Beltrán, qui a envoyé un message de condoléances aux familles des personnes en uniforme.

Ils ont été identifiés comme étant le premier sergent adjoint Javier Torres Hoyos et les soldats professionnels José Joaquín Bonilla Torres, Luber Iván Sánchez Silva et Daniel Eduardo Morales González ; en outre, un autre soldat a été blessé et transféré à l'hôpital militaire de la capitale de Meta.

Pour le général Beltrán, les événements d'Uribe (Meta) étaient « un acte terroriste » qui constitue une violation flagrante des droits de l'homme et du droit international humanitaire, et il a également déclaré que cette attaque terroriste serait dénoncée à la communauté internationale.

Il s'est également dit confiant dans le prompt rétablissement du soldat blessé et a indiqué que des opérations militaires sont menées à Uribe afin de retrouver les responsables de cet acte criminel qui a fait le deuil de l'armée nationale.

À cet égard, le ministre de la Défense Diego Molano a qualifié sur son compte Twitter de « lâches » les auteurs de cette attaque contre les militaires et a assuré que les autorités captureront les meurtriers des quatre soldats.





L'envoyé de l'ONU demande une enquête approfondie sur l'opération militaire à Putumayo

Carlos Ruiz Massieu Foto: UN Photo/Loey Felipe

Carlos Ruiz Massieu, chef de la Mission de vérification, a demandé une enquête approfondie sur l'opération de l'armée à Putumayo, qui a été interrogée pour des violations présumées des droits de l'homme, y compris la mort de civils signalés comme victimes au combat et de membres présumés de organisations.

« Le département de Putumayo a été touché par la violence ces dernières semaines. Je souligne l'importance d'une enquête approfondie menée par les autorités sur la mort de 11 personnes, y compris des peuples autochtones et des leaders communautaires, dans le cadre d'une opération contre des membres d'un groupe armé illégal à Puerto Leguizamo », a déclaré Massieu devant le Conseil de sécurité de l'ONU et avant l'intervention du Président Ivan Duque dans cet organe.

Avant de discuter de la situation à Putumayo, le chef de la mission de vérification a déclaré qu'il s'était rendu à Arauca il y a deux semaines. « Région confrontée à une situation critique, plus de 100 personnes ont été tuées et des milliers de personnes déplacées de force cette année », et il a donc soulevé devant le Conseil l'appel des organisations sociales à prendre des mesures pour réduire la violence.

« Arauca est un exemple de la situation de violence dans plusieurs régions oubliées qui doivent faire face à des groupes armés illégaux, à des économies illégales et à la présence limitée de l'État », a ajouté Ruiz Massieu, une situation que Putumayo connaîtrait également.

« La violence fait également un lourd tribut aux communautés autochtones et afro-colombiennes, avec des formes de meurtres, de déplacements et de recrutement de mineurs », a ajouté le chef de la Mission de vérification.

À cet égard, il a également exhorté à la mise en œuvre de l'Accord de paix, qui dispose d'une gamme de mécanismes interdépendants, non seulement pour mettre fin à la violence avec les FARC, mais aussi des facteurs profondément enracinés qui génèrent la violence dans le pays.

« Les progrès vers la réalisation des réformes rurales, qui sont nécessaires depuis si longtemps, et contre les stupéfiants, en particulier par le biais de la substitution volontaire des cultures, renforceront la réintégration et la sécurité », a déclaré le représentant auprès des Nations unies.

L'opération dans le village d'Alto Remanso, à Puerto Leguizamo dans le Putumayo, a été justifiée par le ministre de la Défense, Diego Molano, en raison de la présence de ce qu'il a appelé des « narcococaleros », c'est-à-dire liés à des cultures illicites.





