Kim Jong-un a offert une maison de luxe au présentateur de nouvelles le plus célèbre de Corée du Nord

Le présentateur des médias d'État Ri Chun Hi est l'une des voix les plus célèbres de la Corée du Nord après avoir annoncé les événements majeurs du pays au cours des dernières décennies, notamment les essais nucléaires et de missiles et la mort d'un dirigeant, d'une voix forte et tonitruante et pleine d'émotion.

La présentatrice qui a été surnommée à l'étranger comme la « dame rose » en raison de sa tenue traditionnelle et lumineuse a fait jeudi l'objet des médias officiels nord-coréens après que la dirigeante Kim Jong Un eut présenté à Ri une résidence de luxe et lui eut demandé de continuer à servir vigoureusement de voix à ses décisions.

Les experts affirment que Kim tente d'accroître le soutien des élites nord-coréennes alors que le pays fait face aux difficultés de la pandémie et à une impasse diplomatique.

Le dirigeant nord-coréen a expliqué à l'Agence centrale de presse coréenne (KCNA) que le cadeau de la maison avait été offert en raison du travail accompli par le présentateur et le diffuseur pour le parti au cours des 50 dernières années. Kim a également dit qu'elle s'attend à ce que Ri continue « comme toujours, à travailler vigoureusement en bonne santé comme il sied à une porte-parole du parti ».

Kim a reconnu Ri dans un quartier résidentiel en terrasses récemment construit au bord de la rivière qui a ouvert ses portes mercredi à Pyongyang. KCNA a déclaré que les maisons du district ont été présentées à Ri et à d'autres personnes qui ont fourni des services distingués à l'État.

En esta foto proporcionada por el gobierno de Corea del Norte, Kim Jong Un, segundo a la derecha, corta la cinta durante una ceremonia de inauguración del distrito residencial en terrazas junto al río Pothong en Pyongyang, Corea del Norte, el miércoles 13 de abril de 2022. (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP)

Ce vendredi marque le 110e anniversaire du défunt grand-père de Kim et fondateur de l'État, Kim Il Sung. Il s'agit de l'anniversaire le plus important de la Corée du Nord, qui a été gouvernée successivement par trois générations de la famille Kim depuis sa fondation en 1948. La nouvelle zone d'habitation est l'endroit où se trouvait la résidence officielle de Kim Il Sung jusque dans les années 1970.

« En donnant des maisons à ceux qui lui ont été fidèles, Kim Jong Un aimerait renforcer encore son unité interne », a déclaré Moon Seong Mook, analyste au Korea National Strategy Research Institute basé à Séoul. « Ri Chun Hi est un exemple clair de telles personnes, car elle a largement propagé ses essais nucléaires et de missiles et a servi de conférencier pour lui. »

KCNA a déclaré que Kim a visité la maison de Ri avec elle mercredi et a pris des précautions pour l'empêcher de subir tout inconvénient « en montant et en descendant les escaliers ».

Ri, qui est âgée d'environ 79 ans, a dit avoir senti que sa nouvelle maison était comme un hôtel et que tous les membres de sa famille « sont restés debout toute la nuit à pleurer avec une profonde gratitude pour la bienveillance du parti », selon KCNA.

Ri a rejoint la télévision d'État au début des années 1970, alors que le pays était encore dirigé par Kim Il Sung, et est progressivement devenu le visage des émissions d'information axées sur la propagande du pays.

Imagen de archivo de Ri Chun Hi. REUTERS/KRT via REUTERS TV/File Photo

Ses liens étroits avec Kim ont été montrés lors d'un défilé militaire l'an dernier lorsqu'il a vu les troupes défiler depuis une terrasse surélevée juste à côté de Kim, mettre sa main sur son épaule et lui chuchoter en un instant. Lors d'un autre événement, elle est la première personne à échanger une poignée de main avec Kim avant de prendre son bras et de poser pour une photo de groupe.

Moon, l'analyste, a déclaré que Ri reçoit un traitement au niveau des membres du cabinet à la maison, qu'il a l'air en bonne santé et qu'il devrait continuer à gérer des publicités télévisées clés pendant au moins les prochaines années.

Le style passionné et effusif de Ri a parfois suscité des rires dans d'autres pays. En 2011, une chaîne de télévision taïwanaise s'est excusée après que l'un de ses lecteurs ait imité le ton de Ri lorsqu'elle a annoncé la mort du père de Kim, Kim Jong Il.

Depuis qu'il a hérité du pouvoir après la mort de son père, Kim Jong Un, 38 ans, dirige la Corée du Nord avec une autorité absolue. Mais il est confronté à l'une des périodes les plus difficiles de son gouvernement après que la pandémie de coronavirus a choqué une économie déjà dans une situation désespérée en raison d'une mauvaise gestion et des sanctions imposées par les États-Unis. Les analystes affirment que les récents essais de missiles visaient à faire progresser leurs armes et à faire pression sur les États-Unis et leurs rivaux pour obtenir des concessions diplomatiques.

(avec des informations provenant de l'AP)

