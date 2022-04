Infections record à coronavirus en Chine : les restrictions et les problèmes de santé mentale augmentent

FILE PHOTO: Residents line up for nucleic acid testing at a residential area, during the second stage of a two-stage lockdown to curb the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Shanghai, China April 4, 2022. REUTERS/Aly Song/File Photo

La Chine continue de renforcer les restrictions sur un nombre record d'infections à coronavirus malgré la facture mentale des travailleurs et des bénévoles qui entretiennent des villes confinées, illustrée par le suicide d'un responsable de la Commission de la santé de la ville de Shanghai.

Le nombre officiel d'infections signalées par les autorités est le plus élevé depuis deux ans : aujourd'hui, dans tout le pays, 29 411 nouveaux cas ont été enregistrés, dont 26 391 sont asymptomatiques, bien que Pékin n'inclue pas ces derniers dans son compteur tant qu'ils ne commencent pas à montrer des symptômes.

Ce n'est que dans la métropole orientale de Shanghai, qui connaît actuellement la pire épidémie de coronavirus depuis le début de la pandémie à Wuhan début 2020, que 27 719 infections se sont ajoutées aujourd'hui, dont plus de 90% ne présentent toujours pas les symptômes requis par les autorités pour les prendre en compte cas confirmés.

Cependant, l'émergence de petites épidémies et la crainte d'une propagation massive dans tout le pays ont fait de Shanghai la seule ville où des restrictions ou, directement, des confinements sont appliqués.

Selon Alicia García Herrero, économiste en chef de Natixis pour la région Asie-Pacifique, les zones touchées par des mesures restrictives de différentes tailles représentent déjà 40 % du produit intérieur brut (PIB) de la Chine.

Le confinement est particulièrement strict dans des villes telles que Changchun (nord-est) ou Shanghai susmentionnée, bien que dans cette dernière, certains habitants des quelques zones où aucun cas n'a été détecté au cours des deux dernières semaines aient déjà pu sortir dans des rues où il n'y a pratiquement pas de zones ouvertes établissements.

Dos trabajadores llevan bombonas de oxígeno frente a un hospital en Shanghai (REUTERS/Aly Song) REUTERS

Dans la métropole orientale, où la plupart de ses 25 millions d'habitants sont confinés, ce sont les agents de santé, les agents de sécurité et les bénévoles qui, vêtus de combinaisons de protection blanches, continuent de soutenir la ville pendant les journées marathon.

Le fardeau qui pèse sur beaucoup d'entre eux est extrêmement lourd : Qian Wenxiong, directeur du centre d'information de la Commission de la santé du district de Hongkou à Shanghai, s'est suicidé dans son bureau, comme l'a confirmé l'ancien directeur du journal d'État Global Times, Hu Xijin.

Hu, l'une des figures les plus controversées mais aussi influentes du paysage médiatique chinois contrôlé, a déclaré sur son compte officiel Weibo - un équivalent local de Twitter, censuré dans le pays - que « cette tragédie exacerbe l'impression qu'il y a des travailleurs (de santé) qui sont submergés par l'épidémie prévention (campagne) à Shanghai. »

Certains médias locaux ont également fait écho à un autre cas dans lequel une femme s'est suicidée après avoir été victime de cyberintimidation après que plusieurs internautes aient considéré le pourboire de 200 yuans (31,4 dollars, 28,8 euros) qu'elle avait donné à un livreur qui lui a proposé de l'aider, parcourant 27 kilomètres pour transporter Je nourris son père, vieux et malade .

Le portail China Digital Times, fondé à l'Université américaine de Berkeley (Californie), a publié la transcription d'un appel entre un homme âgé confiné à Shanghai et un membre du comité qui gère son urbanisation, demandant à être transporté dans un hôpital après avoir reçu un diagnostic de covid et se plaignant de n'avoir reçu aucune réponse des autorités.

« Ne peuvent-ils rien faire pour nous aider (citoyens ordinaires) ? Est-ce vraiment ce que notre pays est devenu ? » , a déploré le vieil homme, ce à quoi l'ouvrier a répondu : « Le jour viendra où je devrai démissionner parce que je ne peux plus supporter cela. Pourquoi font-ils cela ? Comment Shanghai en est-elle arrivée à cette situation ? »

Un repartidor entrega un pedido a un residente detrás de las barreras que sellan una zona de Shanghai (REUTERS/Aly Song) REUTERS

Un jour plus tard, après que l'appel réseau soit devenu viral, le journal local Shanghai Observer a affirmé que le vieil homme avait été hospitalisé et que sa personne de contact n'avait pas pu rentrer chez elle depuis plus de 30 jours et gérait des situations telles que les soins médicaux pour les femmes enceintes ou les funérailles : « Cela a eu un impact sur mes émotions ».

Dans la ville, la ville la plus prospère de Chine, de nombreux habitants ne sont pas optimistes : à chaque nouvelle contagion enregistrée dans une urbanisation, le compteur des 14 jours qui doivent s'écouler depuis le dernier cas pour que les autorités décrétent la fin de leur confinement est réinitialisé, et il n'y a toujours pas de date pour le fin des restrictions.

En plus de cela, pour certains, ce n'est pas la plus grande peur de contracter le covid, mais ce qui vient ensuite : les images qui circulent sur les centres de quarantaine improvisés vers lesquels sont envoyées les dizaines de milliers de personnes infectées ne nous invitent pas à penser à un séjour agréable, avec des problèmes d'hygiène, des lumières allumées 24 heures par jour ou, les jours de tempête, des fuites qui n'arrêtent pas de couler.

Malgré tout, il y a aussi ceux qui, comme dans toute situation défavorable, continuent d'essayer de le prendre avec humour : un mème populaire qui circule ces jours-ci dans la ville est une parodie d'un message des autorités qui dit : « Cher citoyen, ne vous inquiétez pas si vous commencez à parler aux fleurs et aux plantes de votre maison pendant le confinement, c'est une évidence. Mais dès que vous voyez que les fleurs et les plantes de votre maison vous parlent également, appelez immédiatement... »

(Avec des informations d'EFE)

Continuez à lire :