Guadalajara : il y aura une coupure d'eau du 14 au 19 avril dans la région métropolitaine

Dans la grande région de Guadalajara (AMG), l'approvisionnement en eau potable sera coupé à partir de ce jeudi 14 avril et jusqu'à mardi prochain, 19 dans le cadre de « l'opération Semaine Sainte 2022 ».

Cela a été rapporté par le système municipal des services d'eau potable et d'assainissement (Siapa), dans lequel il a annoncé dans une déclaration que la maintenance du système d'alimentation Chapala-Guadalajara et de la plupart des installations hydrauliques de l'AMG serait effectuée.

Bien qu'il n'y ait pas de réduction totale, les services d'eau potable seront assurés par intermittence pendant les cinq jours de travail. Les municipalités qui seront touchées sont Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, El Salto et Juanacatlán. Cependant, les colonies qui subiront une réduction de leur offre n'ont pas été précisées.

Alors que des travaux de maintenance seront effectués les 14 et 15 avril, le reste des jours servira à rétablir progressivement les niveaux des réservoirs et des conduites d'alimentation. Ils ont également prévenu qu'en cas de manque d'eau dans les jours suivants, « il pourrait s'agir de cas très spécifiques résultant d'apports domestiques étouffants », ont-ils indiqué.

La inversión para estos trabajos de mantenimiento es de 8.7 millones de pesos (Foto: Twitter@siapagdl)

Entre-temps, le directeur général, Carlos Enrique Torres Lugo, a indiqué qu'à partir de 00h01 ce jeudi, ces tâches commenceront, qui devraient être effectuées dans 34 points stratégiques de l'AMG, afin de remplacer les équipements endommagés ou obsolètes.

De même, il a été détaillé que parmi les points les plus importants où les travaux d'entretien et de rénovation des équipements seront effectués figurent l'usine de Chapala, les stations de traitement des eaux de Miravalle et de Las Huertas, le pompage 1 et 2 de l'ancien système et le Repumping intermédiaire Est.

Siapa a indiqué qu'elle comptera plus de 560 travailleurs qui seront répartis dans 135 unités opérationnelles pour coordonner le nettoyage et le lavage des réservoirs de stockage, le remplacement et la réparation dans les réseaux de distribution, ainsi que la réalisation de jonctions et de vannes stratégiques.

L'investissement pour ces travaux s'élève à 8,7 millions de pesos et, pendant la durée des travaux, Siapa offrira un service de canalisation gratuit pour les colonies en pénurie, en accordant une priorité et une attention particulière aux hôpitaux, aux asiles et aux établissements de santé.

El Siapa ofrecerá servicio gratuito de pipas de agua potable para las colonias que resulten afectadas (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Par conséquent, les autorités de Jalisco ont invité la population à stocker, dans la mesure du possible, de l'eau et à la réutiliser pour d'autres utilisations, ainsi qu'à vérifier les installations pour éviter les fuites, à prendre de courtes douches et à ne pas laver la voiture avec un tuyau d'arrosage. Si un tuyau est requis, le numéro suivant du SiaPatel a été fourni avec 20 lignes ouvertes : 33-3668-2482.

Il convient de mentionner qu'à la fin du mois de mars, le gouverneur de Guadalajara, Enrique Alfaro, a tenu une réunion avec le président Andrés Manuel López Obrador pour discuter des questions de mobilité et d'approvisionnement en eau dans l'entité, grâce à laquelle un accord de 10 milliards de pesos a été conclu.

« Cela s'est très bien passé pour nous. Heureusement, les projets les plus urgents visant à résoudre le problème de l'approvisionnement en eau de Guadalajara et le projet de la ligne 4 ont déjà été convenus », a brièvement commenté le gouverneur après avoir quitté le palais national.

Dans le cadre des projets relatifs à l'eau, Alfaro a indiqué que les processus d'appel d'offres pour la première section de l'aqueduc El Salto Calderón allaient commencer, avec un investissement de 6 milliards de pesos, ce qui contribuerait à fournir un mètre cube de plus par seconde à la ville de Guadalajara.

