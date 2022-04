Facebook perd tout intérêt pour son incursion dans le podcasting

(Bloomberg) L'intérêt de Facebook pour les podcasts est en train de disparaître, un an seulement après son lancement.

En avril dernier, lors d'un marché attractif pour l'audio, Facebook a lancé des Live Audio Rooms, des nouvelles appelées SoundBites et des podcasts pour les utilisateurs aux États-Unis. La société a signé des accords avec des créateurs et parrainé l'une des plus grandes conférences américaines de l'industrie : Podcast Movements. Les chefs de produits Facebook sont même apparus sur le salon de longue date « New Media Show » pour encourager les podcasteurs à rejoindre la plateforme.

Mais aujourd'hui, la société met l'accent sur d'autres initiatives lors de conversations avec des partenaires de podcast, notamment des événements dans le métaverse et des achats en ligne, selon des dirigeants de l'industrie travaillant avec la plateforme. Ils ont demandé à ne pas être identifiés parce que leurs conversations avec Facebook n'ont pas été rendues publiques.

Le faible intérêt de Facebook pour les podcasts est une déception pour certains acteurs du secteur en pleine croissance, car l'ampleur de sa plate-forme offre un large public potentiel et, avec elle, la possibilité de générer plus de revenus publicitaires. Au lieu de cela, la société mère Meta Platforms Inc. tourne son attention vers les projets de métaverse et de courtes vidéos dans un contexte de concurrence croissante et de baisse précipitée du cours de son action.

Un porte-parole de Facebook a déclaré que la société travaillait toujours sur des podcasts, tout en accélérant le travail sur des fonctionnalités prioritaires telles que Reels et Feed. L'entreprise constate un bon compromis avec ses produits audio, selon le porte-parole, qui a refusé de fournir des détails.

Facebook vers l'audio, en quelque sorte, semblait inévitable. Il l'a fait pendant une période d'audiomanie l'année dernière, lorsque la plate-forme audio en direct Clubhouse était évaluée à 4 milliards de dollars et que chaque entreprise de technologie voulait copier son produit. Spotify Technology SA avait une valeur marchande de plus de 50 milliards de dollars il y a un an, soit le double de ce qu'elle est aujourd'hui, et Amazon.com Inc. signait d'importants contrats audio. Ainsi, lorsque Facebook a annoncé qu'il introduisait des expériences audio, personne n'a été complètement surpris.

Pour entrer dans l'espace, l'entreprise a également envisagé de lancer un programme de formation pour attirer les créateurs sur la plateforme. Steph Colbourn, fondateur et PDG d'Editaudio, a déclaré qu'un groupe travaillant avec Facebook a eu l'idée de la payer pour former une quinzaine de podcasteurs d'horizons divers sur la façon de créer leurs programmes et d'utiliser la plateforme, mais l'idée ne s'est jamais concrétisée.

Puis, après avoir sponsorisé Podcast Movement en août, Facebook n'a pas sponsorisé sa suite en mars et n'a envoyé aucune personne pour y assister, selon la liste des participants à l'événement.

Dans le même temps, certains partenaires initiaux de Live Audio Rooms n'organisent plus de conversations et leurs accords n'ont pas été renouvelés. Ainsi, le militant des droits civiques DeRay McKesson a signé un accord initial en six épisodes, qui s'est bien passé selon lui. Mais son contrat n'a pas été renouvelé.

Nouvelles priorités

Autre signe d'évolution des priorités, Irena Lam, une chef de produit de premier plan sur Facebook, semble être passée à un rôle axé sur la musique, selon la page LinkedIn.

Mais même les efforts limités de Facebook en matière de podcasting ont été une source de croissance pour certains fournisseurs de contenu. TYT Network, qui produit des émissions politiques, a déclaré que Facebook était sa deuxième plate-forme audio la plus populaire après Apple Podcasts. Le réseau a ajouté du contenu de podcast à Facebook en septembre et, depuis lors, la plateforme a contribué à « des centaines de milliers d'écoutes mensuelles supplémentaires », selon le directeur marketing Praveen Singh. C'est le double de l'audience que TYT obtient sur Spotify, a-t-il dit.

