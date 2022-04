Dans l'épisode du 13 avril de « The Box » Challenge, les participants ont commencé à ouvrir leur cœur aux sentiments des autres membres de la maison, dans ce cas, c'est Pato qui a exprimé son admiration pour Criollo, alors qu'il avait une conversation avec Carballo.

« Et si j'aime Criollo ? ... Normal, je ne l'ai pas vu avec ces yeux, si je le vois qu'il est très gentil, il est très gentil, chauve, grand, au moins j'aime cette taille... la taille d'un homme me tue plein », a déclaré Porto.

Pendant que Carballo poursuivait sa conversation avec Porto, il a confirmé à son partenaire l'attrait d'Ossa, membre d'Alpha, de sorte que le représentant des habitants de la côte était très excité par la confession du Bogotá.

« J'adore que vous l'acceptiez », a déclaré Porto.

Pendant ce temps, les membres de la bêta ont parlé de qui serait le premier à gagner le prix pour assister au cube avec un autre compagnon. Les femmes de l'équipe ont donc convenu qu'elles emmèneraient Samir, car il a le gilet et il n'a pas de nourriture à la maison.

« Je ne me soucie pas vraiment de ce cube », a déclaré Ceta, le capitaine de l'équipe bleue, cependant, au moment de commencer le Challenge of Judgment, Prize and Punishment, il a été le premier à garder les clés du cube souhaité.

Par la suite, les membres de Gamma Samir et Criollo ont spéculé sur la stratégie qu'ils avaient convenue avec Alpha afin qu'ils ne soient pas ceux qui porteraient le gilet de phrase.

La compétition s'est déroulée à la Box Arcoiris dans laquelle les participants ont dû faire des relais avec leurs coéquipiers, qui ont commencé par des anneaux de suspension, après quoi les challengers ont trouvé des équilibres suspendus qu'ils ont dû surmonter à l'aide d'une barre, à la fin ils ont dû sauter d'une plate-forme à des troncs. verticales.

Des tubes verticaux qu'ils passaient à des sections composées de barres et une fois en haut, ils ont trouvé des balles disposées dans des tiroirs qu'ils devaient lancer et trouer dans le panier, ce qui leur a permis de commencer le retour au début de la piste, en remettant le relais à un autre de leurs coéquipiers.

Concursante del equipo Alpha superando los obstáculos del Box Arcoíris. Tomada de Canal Caracol en vivo

Une fois de plus, le triomphe de ce défi a été laissé à Beta, qui a pris les devants grâce à l'aide de son capitaine Ceta, qui a débuté la course de relais. À la deuxième place, Alpha a quitté Gamma à la troisième place, qui n'a pas réussi à terminer les quatre relais à temps, car Duván, en raison d'une condition dans sa main, a subi une impasse dans la course qui l'a laissé au sol et a dû reprendre dès le début de la piste malgré le parcours qu'il empruntait.

Duván, capitán del equipo Gamma se cayó de los obstáculos con aros porque su mano no le respondió más para seguir avanzando. Tomada de Canal Caracol en vivo

« Quel excellent test, n'est-ce pas ? , beau test... nous devons continuer comme ça », a déclaré Ceta à la fin de la compétition. De son côté, Duván s'est excusé auprès de ses compagnons de ne pas avoir pu continuer : « Excusez-moi vraiment, ce n'est pas que je ne voulais pas, je n'étais plus capable de me tenir, je suis tombé de ce côté et je me suis cogné la tête, il ne m'a pas donné à saisir ».

Le prix pour Beta consistait à profiter d'une nuit de cantine, de nourriture et aussi, sur le tableau millionnaire, ils ont gagné la somme de 10 millions de pesos et la possibilité de concourir pour les 12 millions de pesos si les téléspectateurs votent comme la meilleure équipe du cycle.

En guise de punition, Gamma a dû ramer dans une machine pendant 24 heures sans s'arrêter.

