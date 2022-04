Alerte orange déclarée pour les vagues et les vents forts dans la région des Caraïbes

La isla caribeña de San Andrés apunta a ser el "Destino de playa líder en el mundo". EFE/Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

L'Institut d'hydrologie, de météorologie et d'études environnementales (IDEAM) a déclaré l'alerte orange dans la région des Caraïbes aux derniers rapports de vents forts, de vagues, de pluies et de tempêtes possibles. Les prévisions de l'entité indiquaient que la situation durerait pendant les trois prochains jours, en particulier dans le sud de Bolivar, Sucre, Cordoue et Urabá.

Ideam a appelé les petits navires à consulter les capitaineries du port avant de prendre la mer afin d'éviter les accidents. En fait, le météorologue du lycée Daniel Useche a expliqué à Blu Radio que les conditions de vent sont « au-dessus de la normale », même pour cette période de l'année.

L'entité a déclaré que des vents entre 37 et 55 km/h sont attendus les jours fériés. « Une alerte orange est maintenue dans le centre des Caraïbes en raison de vagues violentes et de vagues dont les valeurs sont supérieures à la normale. Cette situation devrait se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine », a conclu Useche.

Ideam a également mentionné qu'il met à disposition le Système national de prévention et d'intervention en cas de catastrophe (SNPAD) et le Système environnemental national (SINA), qui publieront le rapport technique quotidien sur les alertes environnementales d'origine hydrométéorologique afin que les citoyens puissent prendre en compte les préoccupations appropriées.

L'institut a également appelé à la prévention des touristes qui profiteront de la Semaine Sainte pour se rendre sur les plages des départements de l'Atlántico, de Magdalena et de Bolivar, car des incidents pourraient survenir en raison de fortes vagues.

Saison des pluies

Il convient de rappeler que la directrice d'Idream, Yolanda González, avait déjà prévenu que la Grande Semaine aurait de fortes pluies dans une grande partie du pays. Le responsable a également rappelé que pour avril, mai et juin en Colombie, les précipitations devraient augmenter de 20 à 30 % en raison de la première saison des pluies de l'année et de l'évolution du phénomène La Niña dans le pays.

« Nous allons subir une forte invasion d'humidité et de précipitations dans une grande partie du pays. (...) Nous aurons des précipitations importantes dans des départements tels que Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca et Boyacá », a expliqué le directeur d'Ideam à NoticentrO1 CM&.

Selon Ideam, au cours du quatrième mois de cette année, les précipitations devraient dépasser 20%, en particulier dans le centre-ouest de la région des Caraïbes, au centre de la région andine et dans les contreforts des plaines de l'Orinoquia.

Dans le cas de la région des Caraïbes, l'institut a prévu des précipitations de plus de 20 % à La Guajira, Atlántico, Bolivar, dans le sud de Sucre et Cordoue, tandis que dans le reste de la région, des précipitations typiques de la saison sont attendues. Pendant ce temps, à San Andrés et Providencia, les précipitations devraient être supérieures de 20 à 30 % aux moyennes historiques enregistrées.

Les régions andines et Orinoquia enregistreront également des précipitations supérieures à 20 % et 30 % des prévisions normales. Selon Ideam, dans le premier cas, l'augmentation des précipitations est attendue dans le Norte de Santander, les hautes terres de Cundiboyacense et au nord de Huila, tandis que, dans l'Orinoquia, l'augmentation se fera dans les plaines du Piémont de Meta et à l'ouest de ce département.

En ce qui concerne l'Amazonie, l'institut a indiqué que, pour le moment, les précipitations devraient être proches des moyennes historiques, c'est-à-dire qu'elles n'augmenteront pas.

