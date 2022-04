Un cas de fémicide signalé à El Colegio (Cundinamarca)

Dos mujeres participan el 19 de junio de 2020 de un plantón para protestar por los feminicidios ocurridos este año en el país, especialmente durante la cuarentena nacional para contener la expansión del COVID-19, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A.

Lors d'événements survenus à l'aube mardi dernier, un homme a attaqué à plusieurs reprises une femme qui quittait son travail dans le centre Mesitas del Colegio de Cundinamarca avec un couteau, la tuant sur place.

Les témoins ont identifié la personne responsable de l'attaque comme étant l'ancien partenaire amoureux de la victime. Après l'attaque, l'homme a pris la fuite, mais a été capturé mardi matin par les autorités.

Après la poursuite de l'agresseur présumé, le gouvernorat de Cundinamarca et le Bureau du Médiateur ont annoncé qu'ils demanderaient au procureur de classer le crime comme féminicide dans le cadre de la Loi 1761 de 2015, connue sous le nom de Loi Rosa Elvira Cely.

Un autre cas de fémicide à Valledupar

Lundi dernier, vers 9h du soir, Maria de los Ángeles Araujo, 26 ans, a été tuée après avoir été abattue à plusieurs reprises avec une arme à feu alors qu'elle travaillait à son stand d'empanada à Valledupar, capitale de César.

Selon Adalberto Aníbal Coronel, l'ex-partenaire de la victime, il se trouvait au point de vente, situé dans le quartier de San Martín, lorsque quatre gars sur deux motos se sont approchés de lui et, sans dialogue, lui ont tiré dans le dos. Les criminels, qui semblaient être des jours de paie, ont allumé leurs motos et ont commencé à fuir sans leur laisser le temps de réagir.

Les témoins de l'événement ont aidé la femme, qui a été transférée à la clinique Santa Isabel. Il est toutefois décédé quelques minutes après son admission en raison de la gravité de ses blessures.

La victime, de nationalité vénézuélienne, aurait été tuée parce qu'il n'avait pas payé une dette qu'il avait en souffrance depuis quatre mois, selon des informations des médias locaux. Coronel a même déclaré que le 1er avril, un événement similaire s'est produit avec les prêteurs « goutte à goutte », qui se sont approchés de sa maison et l'ont intimidée.

« Apparemment, il leur devait 300 000 pesos, mais à cause d'un retard de trois lettres, les intérêts ont augmenté. La première fois qu'il y a eu une bagarre et qu'ils ont même menacé de tuer un frère, ils ont donné des coups de pied aux barreaux de la maison et Maria De Los Angeles est sortie se défendre avec un bâton causant des dommages à une moto des collectionneurs, qui l'ont immédiatement avertie que cela ne resterait pas ainsi », a-t-il déclaré.

Dans les médias « Diario del Cesar », ils ont appris que, lorsque ce dernier incident s'est produit, plusieurs proches ont recommandé à Maria de los Ángeles de porter plainte auprès du parquet. Cela est dû au fait qu'un nom apparaissait sur la carte de contrôle de paiement qui pouvait être lié aux destinataires.

Andrés Alberto Palencia, directeur des poursuites pénales à Cesar, a confirmé les versions qui pointent un prêt non honoré comme principale raison de l'homicide : « La femme avait des problèmes financiers, avait eu recours à des personnes qui prêtent de l'argent illégalement et il semble qu'elle n'ait pas obtempéré les pactes ou les délais pour la livraison de l'argent, ce qui a conduit à la décision ayant été prise, prétendument, par l'organisation qui prête l'argent pour l'assassiner. »

Les autorités ont déclaré que les enquêtes progressent pour capturer les responsables. De plus, selon les proches d'Araújo, les plaques d'immatriculation des motos ont déjà été identifiées : « Nous espérons que ce crime ne restera pas impuni, que justice sera rendue car malheureusement c'est l'action des cobradiaires et personne ne fait rien », a ajouté Adalberto Coronel.

María de los Ángeles Araújo est la cinquième femme tuée à Valledupar cette année. Parmi ces cas, trois ont été élucidés par le Bureau du Procureur. Pendant ce temps, les autorités de Cesar ont signalé 12 féminicides en 2022.

Au premier trimestre 2022, 55 féminicides ont été signalés dans le pays, où les armes les plus fréquemment utilisées sont les armes à feu (36) et les armes tranchantes (13), selon les chiffres présentés par l'Observatoire colombien des féminicides.





CONTINUEZ À LIRE :