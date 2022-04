Rogerio Azcárraga : quelle est la relation entre l'entrepreneur radio et Emilio Azcárraga, propriétaire de Televisa

MEXICO D.F. 08NOVIEMBRE2005.- Senadores se reunieron con concesionarios de la Radio y Television para analizar la propuesta de la ley del tema a puesta cerrada. Roque Chavez. sale de la reunion. FOTO: Germán Romero/CUARTOSCURO.COM

Lundi soir dernier, il a été annoncé le décès de l'une des personnalités les plus importantes du monde de la radio au Mexique : Rogerio Azcárraga Madero, président du conseil d'administration de Grupo Radio Formula, décédé à l'âge de 94 ans. Cette nouvelle a été partagée par le biais de Grupo Formula.

Azcarraga Madero était le fils de Rogerio Azcarraga Vidaurreta, décédé en 1951, et qui a fondé Grupo Radio Formula. Cependant, la station a été initialement concédée par son frère Emilio Azcarraga Vidaurreta, qui était le père d'Emilio Azcarraga Milmo et grand-père de l'actuel propriétaire de Televisa, Emilio Azcarraga Jean.

Emilio Azcárraga Vidaurreta avait déjà établi le XEW et en 1951, il a lancé Channel 2, le signal phare de Televisa d'aujourd'hui.

Un autre des frères Azcárraga Vidaurreta, nommé Gastón, a fondé en 1967 l'actuel groupe Posadas, qui exploite la chaîne Fiesta Americana. Lorsque son fils, Gastón Azcarraga Tamayo, son petit-fils, Gastón Azcárraga Andrade meurt, reprend le consortium hôtelier à l'âge de 36 ans. Gastón troisième, en 2005, a acheté Aeromexico, qui a cessé ses activités cinq ans plus tard en raison de problèmes financiers. En 2014, il a reçu un mandat d'arrêt pour manipulation de ressources illicites.

Emilio Azcárraga Vidaurreta a décrit les caractéristiques du profil d'entreprise que son frère Rogerio assumerait. Fort de son expérience en tant que vendeur de chaussures et concessionnaire automobile, il obtient en 1923 une licence pour distribuer des radios Victor Talking Machine. Alors qu'il travaillait dans la division Musique de RCA au Mexique, Emilio s'est intéressé davantage à l'industrie de la radio.

Son frère Raul reçoit des instructions techniques pour exploiter des stations de radio sous la tutelle du colonel américain Sandal S. Hodges. Il est également dit que Raúl Azcárraga Vidaurreta, a été un pionnier de la radiodiffusion dans le pays, depuis qu'il a installé en 1923 la station CYL, « La Casa de la Radio ».

À la recherche d'une synergie entre le secteur de la radio et celui de la musique enregistrée, les éditeurs de musique PHAM-EMMI sont nés grâce à la vision de Rogerio Azcárraga Vidaurreta. Cependant, tout comme dans Grupo Televisa, Emilio El Tigre Azcárraga Milmo consolida la société que son père fonde et la définit comme le quasi-monopole de la télévision au Mexique, de sorte que son héritier Emilio Azcárraga Jean vendra plus tard la moitié des actions de Televisa Radio, en quête de capitalisation, à le Grupo Prisa espagnol, l'histoire récente de Radio Formula est liée à Rogerio Azcárraga Madero.

Radio Formula a vu le jour en 1968 avec une station qui s'appelait initialement Radio Distrito Federal. Ses fréquences avaient un programme musical, avec l'intention d'introduire le Rock'n Roll au Mexique, un objectif qu'il a atteint en s'appuyant sur sa société Discos Orfeon, fondée en 1958. Orfeon a commencé par enregistrer les grands artistes du cinéma mexicain et l'âge d'or de la musique.

Les historiens de la radio considèrent le tourne-disque radio comme une étape dans laquelle l'arrivée d'une véritable communication radio a été retardée. Et, en ce sens, ce qui est intéressant, c'est qu'à une époque où les profils des stations étaient décrits en fonction du genre musical qu'elles programmaient, Grupo Fórmula a opté en 1987 pour la radio parlée en diffusant un programme d'information national.

L'histoire de Radio Distrito Federal change radicalement, en raison de la vision et de l'esprit d'entreprise de Don Rogerio Azcárraga Madero, qui modifie le format de la musique à la parole sur les stations AM (modulation d'amplitude), et des émissions de grandes catégories de contenu commencent à être diffusées : actualités, sports, bar féminin, finance et divertissement, dirigé par diverses personnalités, telles que : León Michel, Don Pedro Ferríz Santacruz, Don Fernando Marcos, Luis Ignacio Santibáñez, Jorge Saldaña, Hector Lechuga, Flor Berenguer, Luis Cáceres, Jorge Zuniga et plusieurs autres, qui ont réussi à se placer dans le la préférence du public à ce moment-là avec ses émissions.

