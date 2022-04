Pumas a battu Cruz Azul et est en finale des Concachampions après 17 ans

Les Pumas de l'UNAM ont réussi à se qualifier pour leur cinquième finale du tournoi des clubs de la Concacaf après avoir battu Cruz Azul 2-1 au tableau d'affichage mondial. Le stade Azteca, qui a accueilli le retour, n'a pas eu le cri de but, mais il a été témoin d'un match passionnant, au cours duquel les étudiants universitaires ont subi l'expulsion d'Arturo Ortiz à la 63e minute, en plus du fait que le VAR a retiré un penalty, mais pas le billet pour le match de championnat.

Les sentiments des supporters ont commencé par une montée et une chute à partir de la 4e minute, lorsque l'attaquant argentin Juan Dinenno a pris un tir de longue distance qui est passé près du but de Sebastian Jurado, mais seulement à 10 ′, La Máquina a répondu avec un casque d'Adrián Aldrete.

La première action nette est arrivée à 16′, après qu'une passe d'Uriel Antuna ait laissé Ignacio Rivero devant Alfredo Talavera, mais l'Uruguayen a surcroisé son tir et a quitté le côté de l'arc universitaire.





Les félins n'étaient pas loin derrière et à 19 ′, Juan Dinenno a profité de la vitesse de Diogo de Oliveira pour effectuer une passe profonde, comme le Brésilien est arrivé et a pris un tir croisé que Sebastián Jurado a sauvé avec un vol spectaculaire.

Pumas a raté une passe après un corner en sa faveur, dont Cruz Azul a profité pour entamer une contre-attaque avec la vitesse d'Uriel Antuna qui, avant la marque d'Alan Mozo, a attendu l'arrivée d'Iván Morales, mais devant Alfredo Talavera a volé son tir à 20 '.

L'équipe visiteuse a clôturé la première mi-temps avec les buts les plus clairs, même à 33′, elle a annulé un score à Leonel López pour hors-jeu et à 37′, Arturo Ortiz a raté un tir de la tête déjà sans marque et devant le but de ciment.





Pumas a ouvert la seconde période avec une contre-attaque à 47′ qui s'est terminée par un tir de Juan Dinenno qui a dépassé le but de Sebastián Jurado, qui a suivi le ballon avec un air angoissé avant la proximité.

Juan Reynoso a déplacé ses pièces et à 59 ′, il a envoyé Santiago Giménez et Christian Tabó à la cour, qui sont entrés par Rafael Baca et Iván Morales.

Les changements ont porté leurs fruits à peine quatre minutes plus tard, lorsque Santiago Giménez a gagné son dos contre les défenseurs de Pumas et n'a été profilé que contre Alfredo Talavera, mais juste avant d'entrer dans la zone rivale, Arturo Ortiz l'a renversé, de sorte que 'Palermo' a été expulsé à 63′.





Le VAR est apparu à 75′ pour annuler une pénalité présumée après un balayage par Adrián Aldrete sur Diogo de Oliveira, mais le sifflant Mario Escobar, après avoir revu l'action, a annulé l'action.

Après l'expulsion d'Arturo Ortiz et avec peu de temps restant, Pumas a adopté une position défensive, tandis que Cruz Azul s'est tourné vers l'attaque. Cependant, La Máquina manquait d'imagination pour ouvrir les étudiants universitaires, qui ont quitté le stade Azteca avec le billet pour la finale de la Ligue des champions de la Concacaf.

Maintenant, l'équipe universitaire devra attendre le 14 avril pour rencontrer son rival de la MLS, entre les Sounders de Seattle et la ville de New York. La finale se jouera d'avant en arrière, d'abord le mardi 26 avril, sur le territoire mexicain, puis le 5 mai, aux États-Unis. Le vainqueur se rendra à la prochaine Coupe du monde des clubs dont le lieu n'a pas encore été défini.

Il convient de rappeler que la dernière fois que Pumas a atteint une finale, c'était lors de l'édition 2005 des Concachampios contre Saprissa du Costa Rica, où il a chuté d'un score global de 3 à 2.