Préparez-vous pour le débarquement de « Paw Patrol : The Movie », le 14 avril prochain sur Paramount+

Dotés de la meilleure technologie, les chiots se battent ensemble pour sauver les habitants de Ciudad Aventura. (Paramount )

Après une longue attente, le film d'action-aventure canadien, sorti dans les salles en 2021, arrive sur Paramount+. Ceci est basé sur la série télévisée Paw Patrol créée par Keith Chapman.

Dans le film, Ryder et les Cubs sont appelés à Adventure City pour empêcher le maire Humdinger de transformer la métropole animée en un état de chaos. Avec un nouveau quartier général, de nouveaux gadgets et véhicules, et même un nouveau chiot nommé Liberty, Paw Patrol est prêt pour une aventure épique « amusante et enchanteresse ».

Plongeons dans l'histoire

À Bahia Aventura, un chauffeur de camion s'écrase et est laissé accroché au pont de la ville. Le capitaine Turbot rencontre la scène et appelle Ryder, qui envoie les patrouilles de la Patte en action. Chase, le chiot flic, sauve le camionneur. Pendant ce temps, dans la ville voisine d'Adventure City, l'ennemi juré de la Paw Patrol, le maire Humdinger, a récemment été élu maire. Connaissant ses tristement célèbres méfaits sur Cloud Background, un teckel nommé Liberty appelle l'équipe. Il arrive et s'installe dans sa nouvelle caserne.

Pendant ce temps, Humdinger, en raison du mauvais temps, utilise un appareil appelé capteur de nuages pour dégager le ciel et effectuer un spectacle de feux d'artifice. Cependant, il devient incontrôlable provoquant un incendie et l'équipement est alerté. Humdinger enragé dit à ses hommes de main Butch et Ruben de se débarrasser de la Paw Patrol par tous les moyens.

Avec les voix espagnoles de Bryan et Eddy Skabeche dans le rôle de Ruben et Butch ; et Nina Rubín Legarreta dans le rôle de Liberty, Paw Patrol : le film contient des heures de divertissement avec un contenu exclusif supplémentaire. Le film a été produit par Spin Master Entertainment, la société de jouets à l'origine de la série, avec une animation fournie par Mikros Image. Il a été réalisé par Cal Brunker, qui a coécrit le scénario avec Billy Frolick et Bob Barlen basé sur une histoire de Frolick. Il s'agit du premier de plusieurs films prévus produits sous la marque Spin Master Entertainment.

Le 3 novembre 2021, suite à un énorme succès au box-office, Spin Master et Nickelodeon Movies ont officiellement annoncé qu'une suite intitulée Paw Patrol : The Mighty Movie était en développement.

