Le coup de pied que Frank Fabra a reçu au milieu du match de la Copa Libertadores

Soccer Football - Copa Libertadores - Group E - Boca Juniors v Always Ready - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - April 12, 2022. Boca Juniors' Frank Fabra in action with Always Ready's Marc Enoumba REUTERS/Agustin Marcarian

Boca Juniors a battu Always Ready 2-0 pour la deuxième date du Groupe E de la Copa Libertadores. Le « Xeneize » a gagné avec deux buts de Darío Benedetto et ces trois points sont vitaux pour l'équipe de Sebastián Battaglia, qui a perdu lors de ses débuts face au Deportivo Cali. Cependant, dans le match, les entrées difficiles des Boliviens ont été les protagonistes, agressant même fortement Frank Fabra sur son visage.

À la fin de la première mi-temps, une bataille a éclaté à la suite d'un violent coup de pied de Rodrigo Ramallo face à l'arrière droit colombien. L'arbitre uruguayen Gustavo Tejera a expulsé le footballeur bolivien pour comportement violent, tandis qu'il admonestait Gastón Ávila et Darío Benedetto pour avoir combattu des rivaux.

Dès le début, le match a été très disputé et frictionnel. Le casting bolivien a eu un match difficile et les esprits ont augmenté à La Bombonera. Il y a eu beaucoup de jeux séparés avec une jambe forte. La friction était constante.

Mais le duel a été vécu avec une grande intensité également de l'extérieur du court puisque l'entraîneur visiteur, Eduardo Villegas, a également vu le rouge au début du complément pour avoir protesté contre le juge de ligne et l'arbitre a estimé qu'il manquait de respect à son assistant.

Boca Juniors a pris les devants, mais a trouvé une équipe forte sur le plan physique. Le but de Pipa Benedetto a donné la tranquillité d'esprit locale, qui a ensuite cherché à élargir la différence et a eu le juvénile Exequiel Zeballos comme l'une de ses figures puisqu'il a généré un danger avec sa mobilité dans l'attaque et a en fait fourni l'assistance du tanto xeneize.

En seconde période, Boca Juniors, avec un homme de trop, avait plus d'espace pour marquer le même score et un autre qui a eu une bonne performance était Eduardo Salvio, qui cherche à récupérer la performance qu'il avait à son arrivée au club en 2019. Après sa grave blessure - rupture du ligament croisé antérieur - en mars 2021, il est revenu huit mois plus tard.

Après sa défaite lors du premier match contre le Deportivo Cali, l'équipe dirigée par Sebastián Battaglia avait besoin d'une victoire pour pouvoir s'installer dans la région, même si son rival a battu Corinthians mardi à domicile le premier jour. Les Brésiliens et les Colombiens se rencontreront ce mercredi 13 avril à 19 h 00 à São Paulo.

Avec ce triomphe, Boca Juniors a atteint la ligne Always Ready et Deportivo Cali, pour l'instant tous les trois avec le même score. Le prochain match de ceux menés par Battaglia aura lieu le mardi 26 avril contre les Corinthians au Brésil.

LISEZ LA SUITE :