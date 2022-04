Le changement climatique en 10 certitudes : des raisons et des auteurs aux conséquences et limites

Le changement climatique est déjà une réalité et il reste de moins en moins de temps pour en inverser les conséquences. Pour savoir ce qui se passe sur la planète, les Nations Unies (ONU) ont formé il y a près de 40 ans le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Il réunit des scientifiques du monde entier qui analysent, pendant des mois, la littérature scientifique et déterminent la situation du réchauffement climatique .

Le précédent rapport a été rédigé en 2014 et a servi à jeter les bases de l'Accord de Paris, qui a été signé par quelque 200 pays un an plus tard . Aujourd'hui, les directives qui ont été convenues lors de cette réunion sont en échec, soit parce qu'elles n'ont pas été respectées, soit parce qu'elles ne les ont pas atteintes. Et alors que les experts préviennent que le temps presse et que, s'il reste dans ce sens, la planète se dirige vers une catastrophe climatique, les résultats des trois derniers rapports du GIEC ne laissent aucun doute.

1- Qu'est-ce que le GIEC ?

Comme le souligne l'ONU elle-même, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) est un organisme scientifique chargé d'analyser « la littérature scientifique, technique et socio-économique la plus récente produite dans le monde, pertinente pour comprendre le changement climatique ». En d'autres termes, il n'effectue aucun type de recherche, ni ne surveille les données ou les paramètres liés au climat. À l'heure actuelle, 195 pays reconnaissent l'autorité scientifique de ces rapports et font également partie de cet organe intergouvernemental.

El primer informe de la sexta entrega que realiza el IPCC fue tajante: el cambio climático es una realidad y el responsable es el humano

Pour leur part, les scientifiques participant au GIEC le font en tant que bénévoles et ad honorem . Parmi les tâches qu'ils peuvent effectuer, on peut citer les auteurs, les auteurs contributeurs et les réviseurs. Sa création a eu lieu en 1988 et vise à réaliser des évaluations complètes du changement climatique à travers « les connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques », ainsi que « ses causes, ses impacts potentiels et ses stratégies de réponse ». À ce jour, ce groupe a produit 5 rapports composés de plusieurs volumes. En 2022, la sixième a eu lieu, bien que certains aspects soient entièrement divulgués au cours du second semestre de l'année.

2- Le changement climatique est-il réel ? C'est la faute à qui ?

Le premier rapport de la sixième tranche réalisé par le GIEC était catégorique : le changement climatique est une réalité et l'être humain est responsable. Selon les experts, la responsabilité de l'humanité dans le réchauffement climatique est « sans équivoque » , car ce sont les activités anthropiques qui « ont réchauffé l'atmosphère, l'océan et la terre ». Cette situation a provoqué « des changements étendus et rapides dans l'atmosphère, l'océan, la cryosphère et la biosphère ».

3- Pourquoi l'humanité est-elle responsable du changement climatique ?

La réponse est basique, disent les experts. Les activités humaines sont responsables de la production de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone -CO₂-, méthane -CH⸺- et protoxyde d'azote -N₂O-) qui font monter la température de la planète. Bien qu'elles soient présentes dans l'atmosphère terrestre depuis des millions d'années, ces substances ont en fait contribué à l'habitabilité de la planète. Cependant, la combustion de combustibles fossiles et certaines activités industrielles, manufacturières et d'élevage ont brisé le bilan.

Las actividades humanas son las responsables de generan los gases de efecto invernadero (dióxido de carbono -CO₂-, el metano -CH₄-, y el óxido nitroso -N₂O-) que elevan la temperatura del planeta © Marco Bottigelli | Getty Images

L'équilibre était que ces gaz libérés pouvaient être absorbés par la planète. Aujourd'hui, la quantité de dioxyde de carbone libérée par l'humanité est la plus élevée des deux derniers millions d'années, tandis que le méthane et le protoxyde d'azote ont atteint leur niveau le plus élevé au cours des 800 000 dernières années. Mais cette situation a un ajout supplémentaire : le dioxyde de carbone peut persister pendant des siècles dans l'atmosphère et le méthane pendant des décennies, ce dernier ayant un plus grand pouvoir de réchauffement climatique.

4- Dans quelle mesure la température de la planète a-t-elle augmenté jusqu'à présent ?

Au cours de la dernière décennie, c'est-à-dire entre 2011 et 2020, les mesures indiquent que la température de la planète a augmenté de près de 1,1° C par rapport au stade résumé entre 1850 et 1900 (préindustriel). Le réchauffement climatique a atteint 1,6 °C, tandis que dans la région océanique il est situé à 0,9° C. Pendant ce temps, les conséquences les plus évidentes de cette progression sont enregistrées aux pôles. La limite fixée par les experts est de 1,5 °C à 2 °C, mais les scientifiques affirment que les émissions doivent atteindre un plafond en 2025, puis chuter de façon spectaculaire. Sinon, certaines estimations indiquent que la température atteindra 4,4 °C.

5- Quelle est la limite fixée par les experts ?

Dans l'Accord de Paris, les scientifiques ont souligné que la température de la planète devrait atteindre 1,5° C d'ici le milieu du siècle et qu'à la fin elle pourrait atteindre 2° C. Cependant, ils ont averti que, malgré ces niveaux, l'humanité subira les conséquences des événements météorologiques extrêmes et leurs conséquences dégâts.

Los científicos aseguran que es necesario que las emisiones toquen un techo en 2025, para luego caer drásticamente. Caso contrario, algunas estimaciones señalan que la temperatura aumentará hasta 4,4°C (Getty Images)

6- L'humanité manque-t-elle de temps ?

Ce dernier rapport était catégorique : la fenêtre temporelle pour inverser le changement climatique est en train de s'éteindre. D'ici 2050, l'humanité devrait réduire ses émissions pour atteindre une augmentation de 1,5° C, et d'ici la fin du siècle, les émissions devraient être proches de zéro, atteignant ainsi 2° C. À mesure que la production de ces gaz diminue, certains plans de restauration pourraient commencer à être mis en œuvre. Le plafond des émissions de gaz à effet de serre est fixé à 2025, bien que dans l'Accord de Paris, il ait été fixé en 2030. Si cette tendance est respectée, le réchauffement atteindra 2,8 °C d'ici la fin du siècle .

7- Que faut-il faire, selon les experts

« Des réductions profondes et, dans la plupart des cas, immédiates », ont résumé les scientifiques qui composent le GIEC. Si l'objectif est de placer l'augmentation de la température en dessous de 2 °C, d'ici 2030, les émissions devraient chuter de 27 % et 63 % en 2050 (par rapport à 2019), mais si elle est de 1,5 °C, le rétrécissement devrait être de 43 % en 2030 et 84 % en 2050. Il existe une troisième option : dans les années à venir, la planète dépassera temporairement 1,5° C, puis baissera fortement (23 % en 2030 et 75 % en 2050).

8- Les combustibles fossiles sont-ils responsables ?

L'un des points sur lesquels tous les experts sont parvenus à un accord est la responsabilité des combustibles fossiles dans l'augmentation des températures. Selon eux, pour atteindre l'augmentation de 1,5 °C, la consommation de charbon devra diminuer de 100 %, le pétrole de 60 % et le gaz de 70 % d'ici 2050. Selon les experts, 73 % des émissions produites par l'humanité proviennent de l'utilisation de l'électricité, de l'industrie et des transports . C'est pour cette raison que l'on lutte contre la migration vers les énergies renouvelables.

“El cambio climático inducido por el hombre ya está afectando a muchos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en todas las regiones”, advierte el documento (iStock)

9- Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique déjà perçues ?

« Les changements climatiques induits par l'homme affectent déjà de nombreux événements météorologiques et climatiques extrêmes dans toutes les régions », prévient le document préparé par le GIEC et assure qu'à l'heure actuelle, des phénomènes climatiques « sans précédent » sont perçus, tandis que certains sont déjà « irréversibles » à court terme, et doivent être attendus des siècles ou des millénaires pour les inverser. « La portée et l'ampleur des impacts des changements climatiques sont plus importantes que celles estimées dans les évaluations précédentes. Les changements climatiques constituent une menace pour le bien-être humain et la santé de la planète », ont déclaré les scientifiques. Dans le même temps, ils ont mis en garde contre la perte de biodiversité et ont prévenu qu'entre 3 % et 14 % des espèces des écosystèmes terrestres seront menacées d'extinction dans les années à venir.

10- Le changement climatique peut-il être corrigé ou inversé ?

Ce n'est que lorsque les émissions de gaz à effet de serre seront nulles que la planète pourra commencer à subir une lente inversion qui pourrait durer des siècles, voire des millénaires. « En restaurant les écosystèmes dégradés et en conservant, de manière efficace et équitable, 30 à 50 % des habitats terrestres, marins et d'eau douce, la société peut bénéficier de la capacité de la nature à absorber et à stocker le carbone, et nous pouvons accélérer les progrès vers un développement durable, mais des moyens financiers et politiques adéquats le soutien est essentiel », ont déclaré les experts qui ont préparé le rapport du GIEC. Et ils ont conclu : « Il est possible de concilier différents intérêts, valeurs et manières de voir le monde. En réunissant l'expertise scientifique et technologique et les connaissances autochtones et locales, les solutions seront plus efficaces. »

CONTINUEZ À LIRE :