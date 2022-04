Journée internationale du baiser : combien de temps a duré le plus long baiser de l'histoire

11/12/1945 En el Día Internacional del Beso analizamos cómo ha cambiado este gesto tan natural con la pandemia EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD HULTON ARCHIVE

Ce mercredi 13 avril, la Journée internationale du baiser est commémorée. Cette célébration est organisée en hommage au plus long baiser jamais enregistré, et qui a eu lieu en Thaïlande, pour commémorer la Saint-Valentin.

Le plus long baiser du monde est le résultat d'un concours organisé en Thaïlande, où en 2011 un couple de cette nationalité a établi un record du monde avec le plus long baiser, qui a duré 46 heures, 24 minutes et 9 secondes.

Plus tard, en 2013, le même couple a battu son même record en s'embrassant, sans décoller une seconde, pour un temps de 58 heures 35 minutes et 58 secondes.

En outre, cette commémoration vise à rappeler l'importance du baiser dans les relations humaines.

Existen varias teorías relacionadas con el origen del beso. (Gettyimages)

Il existe plusieurs théories liées à l'origine du baiser. On estime que tout a commencé à la suite de l'allaitement, ou peut-être beaucoup plus loin, lorsque les hominidés parcouraient le monde et devaient nourrir leurs petits par la bouche.

Cependant, les plus anciens vestiges du baiser viennent de l'est, en particulier de la région de l'Inde, où des figures d'êtres sculptés dans la pierre ont été retrouvées à l'intérieur de certains temples, pratiquant cette pratique. De même, dans le célèbre livre de Kamasutra, écrit vers le IIIe siècle après le Christ, on trouve des références au baiser.

Les baisers peuvent non seulement être considérés comme un simple acte érotique, car cette pratique ancienne peut être considérée comme un excellent exercice qui aide à brûler des calories et à renforcer le système immunitaire, ainsi qu'à créer des liens et des liens émotionnels entre les personnes.

Sa puissance est si élevée que, selon certaines études menées par des spécialistes du domaine, le baiser peut être comparé à un médicament naturel, car il provoque chez les individus une augmentation de l'ocytocine, l'hormone responsable de la génération de changements physiques et neurologiques tels que le plaisir, tomber amoureux et tout ce qui touche à l'affection.

El beso puede verse como un excelente ejercicio que ayuda a quemar calorías. (Gettyimages)

Pour les personnes qui s'embrassent habituellement, cela peut signifier avoir une vie plus longue et plus heureuse, car elle a un pouvoir thérapeutique et psychologique. En d'autres termes, le baiser peut représenter un acte déterminant de succès ou d'échec chez les amoureux.

Sur le plan culturel, le baiser de l'Inde s'est rapidement répandu sur tout le continent européen, à l'époque d'Alexandre le Grand.

Selon le récit d'Homère sur L'Odyssée, le baiser a été raconté dans ses passages, mais l'histoire ne s'arrête pas là, car dans la Bible, le baiser est considéré comme un événement symbolique, lorsque Judas embrasse Jésus et scelle son destin avec lui.

Dans l'ancienne Perse, il était très courant de voir des hommes s'embrasser, alors que pour les Celtes, cet acte était, dans une certaine mesure, médicinal. À l'époque médiévale, embrasser une jeune fille était considéré comme impur.

A partir del Romanticismo, hubo un cambio de paradigma respecto al beso.

C'est depuis la Révolution industrielle que la coutume a été considérée comme un acte normal qui se produisait entre des personnes ayant des relations affectives, mais qui ne pouvait être accompli que dans une intimité absolue, sinon elle était censurée par la société.

Du romantisme, il y a eu un changement de paradigme en ce qui concerne les baisers. Les gens jouissaient d'une plus grande liberté pour exprimer leurs sentiments, générant une véritable révolution sexuelle qui, à ce jour, est devenue normale grâce à la modernisation.

Aujourd'hui, c'est une pratique assez courante et universelle qui est utilisée pour démontrer les liens affectifs tels que la passion, l'amitié, l'affection et l'amour entre les êtres humains.

CONTINUEZ À LIRE :