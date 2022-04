Deux des blessés meurent dans l'accident de Chiva à Salgar, Antioquia

Au cours des dernières heures, deux des blessés ont été tués dans l'accident de Chiva qui a chaviré dans un ravin à Salgar, dans l'Antioquia. Le bureau du maire de la municipalité a envoyé un message de solidarité aux familles des deux personnes décédées.

« En ce moment de perte, nous rejoignons sa famille et ses amis afin qu'ensemble ils aient la force nécessaire pour leur permettre d'affronter ce processus et d'aller de l'avant », a commenté le maire de Salgar, Carlos Londoño.

Il est important de se rappeler que l'accident s'est produit le 10 avril lorsque le bus de l'escalier est tombé dans la rivière Barroso alors qu'il tentait de traverser le pont connu sous le nom de Los Urán. Ce jour-là, les autorités ont signalé 33 blessés, un disparu et un mort.

Sur ces 33 personnes, les autorités ont déclaré que Normando Betancur et Arnovio Ruiz Betancur sont décédés ce mercredi 13 avril. La première victime de l'accident a été identifiée comme étant Ancízar Betancur Rojas, un producteur de café de métier.

Arnovio Ruiz Betancur est décédé en raison de la gravité de ses blessures, qui ont été soignées dans un centre de santé de Medellin. Bien qu'ils aient reçu des soins médicaux à l'hôpital San Vicente Fundación, ils n'ont pas pu lui sauver la vie. Alors que Normando Betancur était le père du conseiller municipal Juan David Bentancur Henao et a également été dirigé vers le même centre de santé.

À propos de l'accident

La route sur laquelle le bus circulait, apparemment en direction de la ville de Salgar, est une route étroite et non goudronnée. Jusqu'à présent, les raisons de l'accident sont inconnues, mais comme le montrent les images diffusées par les habitants, la chèvre a roulé d'un côté de la route, a perdu sa suspension arrière et s'est retrouvée avec des pneus sur l'affluent.

Bien que le ravin n'ait pas un niveau d'eau élevé, il y avait un courant élevé. Au départ, ce sont les habitants qui ont soigné les victimes de l'accident et des systèmes de secours tels que les pompiers de Salgar ont été activés, ainsi que ceux des municipalités voisines de Jardín, Concordia, Andes et Ciudad Bolívar. Les différentes agences de secours continuent de mener à bien le travail de recherche, car une personne est toujours portée disparue.

Les premières enquêtes menées par les autorités de la circulation et des transports ont déterminé que le véhicule était doté d'une assurance technico-mécanique, d'une assurance obligatoire contre les accidents de la circulation (SOAT) et d'une assurance au tiers à jour ; cependant, la carte d'exploitation était expirée.

Augmentation des précipitations en Antioquia

L'accident de Salgar n'est pas le seul à avoir été enregistré à Antioquia en raison de l'augmentation de la saison des pluies. Dans la municipalité d'Abriaquí, une avalanche a fait 13 morts et une personne a disparu le 8 avril. Le même jour, Uramita a signalé une augmentation soudaine de la rivière Sucio qui a causé des dommages, provoquant l'effondrement de 14 maisons et plusieurs inondations. À Aberrojal, des mouvements ont également eu lieu et il a été nécessaire d'évacuer deux maisons en raison du risque d'effondrement.

Les autorités de secours et de gestion des risques ont mis en garde contre l'augmentation prévue des précipitations dans les prochains jours de Pâques, qui a déjà touché plusieurs municipalités, pour être vigilantes en cas d'urgence éventuelle.

En fait, depuis le 5 avril, 32 municipalités d'Antioquia se sont déclarées en calamité publique en raison des pluies qui ont touché les territoires du département. Parmi ceux-ci figuraient Uramita, Amagá, Montebello et Puerto Berrío, qui sont touchés par les inondations des cultures, des maisons, des coups de vent et des avenues torrentielles, selon le Département de la gestion des risques d'Antioquia (Dagran).

