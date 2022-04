Curiosités canines : 14 aspects de votre chien que vous ne connaissiez pas

Portrait of a cute mutt dog playing with a stick.

Les humains, à de nombreuses reprises, pensent tout savoir de leurs compagnons canins. Malgré le fait qu'il y a environ 4 000 ans, ils soient devenus « le meilleur ami de l'homme », les chiens ont toujours un grand nombre de comportements inconnus de leurs gardiens. Certaines particularités sont déjà devenues des certitudes, comme leur capacité olfactive, mais savons-nous si elles voient en couleurs ou savons-nous s'il existe un amour maternel inconditionnel pour les chiens ?

1- Son nez : un arsenal de détecteurs

Le nez des chiens est un puissant détecteur et cela ne fait aucun doute. Selon certaines études scientifiques, il possède environ 300 millions de récepteurs olfactifs, contrairement à l'homme qui n'en possède que 6 millions. Mais ce n'est pas tout, ces compagnons à quatre pattes reniflent 5 à 10 fois par seconde, tandis que les tuteurs ne le font qu'une fois par seconde et demie. Avec lequel, dans son nez, il y a un véritable arsenal d'identification des odeurs.

2- Le nez du chien : votre meilleur médecin ?

Leur fourniture de récepteurs olfactifs et leur capacité à renifler positionnent les chiens comme de puissants détecteurs, même, de maladies. Avant la pandémie, il avait déjà été démontré sa capacité à reconnaître un grand nombre de composés organiques, y compris ceux produits par les humains lorsqu'ils sont malades. C'est pourquoi, par exemple, ils peuvent être formés pour détecter le cancer ou la COVID-19, comme cela a été démontré pendant la pandémie.

3- Les chiens sont les meilleurs connaisseurs de leurs tuteurs

La relation entre un chien et son gardien est unique et il n'y a aucun doute. Mais ce lien franchit une étape supplémentaire : ils peuvent déchiffrer les émotions de leurs compagnons humains à travers les expressions de leurs visages. Même leur besoin de comprendre leur ami bipède est tel qu'ils ont réussi à apprendre et à comprendre entre 200 et 500 mots.

4- L'amour du chien existe

Les humains croient que tous les sentiments des chiens se résument à sa queue : s'il bouge, il est heureux ou s'il se cache, il a peur, par exemple. Cependant, les chiens peuvent tomber amoureux, ce qui a été démontré par des études scientifiques qui ont détecté qu'ils libèrent de l'ocytocine, également connue sous le nom d'hormone de l'amour. Il convient de préciser que cela se produit à la fois lorsqu'ils voient leurs tuteurs et avec d'autres chiens.

5- Dépression canine

Il est courant de parler de dépression chez les humains, mais ils ne sont pas les seuls à pouvoir en souffrir. Les chiens peuvent également souffrir de dépression et, dans de nombreux cas, la faute peut incomber à leurs gardiens. La bonne nouvelle est que cette sensation peut être évitée en deux étapes simples : faites attention à votre compagnon canin et emmenez-le se promener régulièrement.

6- Le nez comme empreinte digitale

Les empreintes digitales ont des siècles d'histoire. En 1850, Sir William J Herschel, officier de l'armée britannique en Inde, a été le premier à utiliser les empreintes digitales pour signer des contrats. C'est alors que le nom de dactyloscopie (du grec daktylos : doigts et skopein : examen) est apparu. Après plusieurs allers-retours entre deux scientifiques : Henry Faulds et Francis Galton, la première fois que cette méthode a été utilisée comme modèle d'identification unique, c'est lorsque Juan Vucetich, en 1891, a produit les premières empreintes digitales au monde. Au-delà de cette histoire humaine, les « empreintes digitales » des chiens sont leur nez, car c'est un trait distinctif et unique de chaque chien.

7- Le monde à travers les yeux de chien

Afin de fournir des données précises, il faut d'abord décomposer les mythes. Les chiens ne voient pas en noir et blanc, c'est un mensonge . Selon les recherches menées par le scientifique Marcello Siniscalchi, les chiens voient en couleurs bien qu'ils souffrent de daltonisme et confondent le rouge et le vert. Comme ils l'ont expliqué, cette situation est due au fait que les chiens chassaient au lever et au coucher du soleil, ils n'avaient donc pas besoin de vision des couleurs.

8- Il suffit de toucher et de votre nez

Contrairement à de nombreuses espèces, les chiens à la naissance n'entendent pas, ne voient pas et n'ont pas non plus de dents. Ils ne peuvent connaître leur environnement, qui, au début, se concentre sur leur mère, par le toucher et l'odorat.

9- Malgré le fait d'avoir de nombreux chiots, l'amour de la mère canine n'est pas garanti

Après une gestation comprise entre 45 et 55 jours, un chien vivant dans des conditions domestiques peut accoucher et, à la fois, jusqu'à 15 chiots. Cependant, malgré leur grande capacité de procréation, la naissance de ces enfants ne garantit pas l'acceptation de leur mère, surtout si l'accouchement a été pratiqué par césarienne . C'est pourquoi il est recommandé aux spécialistes de ne pas trop les laver.

10- Des chiffres curieux

Comme s'il s'agissait d'un jeu numérique, les chiens ont des figures surprenantes sur leur corps. Par exemple, ils ont 42 dents et 18 muscles dans les oreilles (ce qui permet de ne pas manquer un seul son).

11- Les chiens ne se contentent pas de « transpirer » par la langue

Contrairement aux humains, les chiens disposent de deux mécanismes pour se débarrasser de la chaleur . Le premier se concentre sur sa langue qui, bien qu'il ne transpire pas, sert à abaisser la température de son corps . Comme l'explique Jack Boulant, physiologiste thermique à l'Université d'État de l'Ohio, lorsque les chiens sortent la langue et halètent avec une respiration rapide et peu profonde, l'humidité de leur langue s'évapore et fait chuter la chaleur de leur corps. Le deuxième mécanisme est situé dans leurs pattes, car la véritable transpiration canine se trouve dans les coussinets de leurs petites jambes.

12- Les chiens dérangent la pluie

Bien que cela puisse être lié à l'eau ou à l'humidité, les chiens sont mal à l'aise avec la pluie à cause de leur ouïe. C'est que ce son fonctionne comme un amplificateur d'autres bruits, ce qui le rend très ennuyeux pour eux.

13 - Le chien peut souffrir d'une maladie sexuellement transmissible

Comme les démons de Tasmanie et les humains, pour ne citer que quelques exemples, les chiens peuvent souffrir d'une maladie sexuellement transmissible. Dans ce cas, il s'agit d'un cancer qui se propage lors de l'accouplement et qui peut déformer vos organes génitaux.

14 - Les omoplates libres

Contrairement à d'autres espèces, les omoplates des chiens ne sont pas attachées à leur squelette, mais l'humérus pénètre directement dans l'épaule. Grâce à cette fonctionnalité, les chiens sont non seulement plus flexibles lorsqu'ils courent, mais ils peuvent également le faire plus rapidement.

