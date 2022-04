Chicharito Hernández n'a pas exclu un appel possible avec l'équipe nationale : « Welcome be »

March 26, 2019; Santa Clara, CA, USA; Mexico forward Javier Hernandez (14) celebrates after midfielder Erick Gutierrez (25) scored a goal against Paraguay during the first half at Levi's Stadium. Mandatory Credit: Kyle Terada-USA TODAY Sports

Le Mexique a déjà sa place assurée pour le différend de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Au milieu de la controverse sur la formation de l'équipe qui se rendra dans le pays asiatique pour disputer la Coupe, Gerardo Martino n'a laissé aucun espoir de revoir Javier Hernández dans l'équipe nationale. Malgré cela, l'académie des Chivas du Guadalajara Deportivo Club s'est dite prête à répondre à un éventuel appel du stratège argentin.

À la veille du match contre le Chicago Fire, et après avoir dépassé le LAFC en MLS, Hernandez a de nouveau parlé aux médias. Au cours d'une conférence de presse, il a été interrogé sur les raisons qui l'ont amené à ne pas être considéré par Tata Martino. Bien qu'il n'ait pas approfondi les détails, il a exprimé son désir de revenir en équipe nationale.

« Comme tous les joueurs éligibles, je vais essayer de le faire de la meilleure façon possible dans mon club, dans mon établissement, comme mon père et mon grand-père m'ont toujours appris. Je vais donc continuer à le faire de la meilleure façon possible. Je vais continuer à travailler. J'ai la tête à 100 % sur ce projet. Évidemment, si des appels arrivent, bienvenue. Si je ne voulais pas être en équipe nationale, j'aurais pris ma retraite », a-t-il dit.

