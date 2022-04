But d'Edgar Benitez dans Alianza Lima vs Colo Colo pour la Copa Libertadores

Alianza Lima avait subi une défaite partielle contre le Chilien Colo Colo lors d'un match qui se déroulait dans le cadre du deuxième tour du groupe F de la Copa Libertadores 2022. Bref, les objectifs des « mapochos » ont laissé les Péruviens engagés, qui ont vu leurs chances d'obtenir un bon résultat diminuer. Cependant, Edgar Benitez a réussi à marquer le but de la réduction et a maintenu les espoirs des visiteurs.

Le milieu de terrain « Guarani » était présent sur le tableau de bord contre les Chiliens | Vidéo : ESPN

PREVIA

Alianza Lima visitera le Chilien Colo Colo lors d'un match qui aura lieu aujourd'hui, mercredi 13 avril au Monumental Stadium de Santiago dans le cadre du deuxième tour du groupe F de la Copa Libertadores 2022. La peinture « bleu et blanc » tentera de s'additionner dans un scénario qui semblera complet avec la dernière approbation du gouvernement « du Sud », qui a permis la capacité à 100%.

Les acteurs « intimes » ont amélioré leurs performances en Liga 1 après la dernière victoire contre UTC à domicile, ce qui leur a permis d'atteindre 8 points et de grimper à la treizième place en l'absence du match en attente avec le Sport Huancayo, qui n'a pas été joué en raison de la grève des transporteurs à Junín.

L'entraîneur Carlos Bustos a profité de ce temps pour corriger les erreurs commises au début du championnat local. Et c'est que des joueurs tels que Christian Ramos, Jairo Concha et Hernán Barcos, pour ne citer que quelques noms, n'ont pas démontré le niveau qu'ils offrent habituellement, bien que la victoire contre UTC puisse signifier un changement pour le mieux dans l'équipe.

Quant aux Libertadores, ils ont perdu lors du premier match contre River Plate. À cette occasion, les « blancs et bleus » étaient à la hauteur de la tâche, mais la hiérarchie du « Millionario » a été remportée par le but solo de Matías Suárez.

En revanche, l'équipe chilienne vit une réalité complètement différente dans le championnat PlanVital, puisqu'elle est en première position avec 17 points, la même chose que l'Union Española mais avec une meilleure différence de buts. En ce sens, dans les 9 matchs qu'ils ont joués, ils ont gagné 5 fois, à égalité en 2 et ont perdu dans les autres.

De plus, dans la compétition internationale, l'équipe « alba » a réussi à remporter ses débuts contre Fortaleza au Brésil avec des scores de Juan Martín Lucero et Pablo Solari. Pour cette raison, ils ont un certain avantage dans le match avec l'équipe péruvienne et avec l'intention de prolonger ce grand moment qu'ils vivent.