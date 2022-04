Une carte génétique identifie le risque de maladie cardiovasculaire chez les patients atteints de diabète de type 2

04-02-2020 España es el segundo país con mayor prevalencia de diabetes de Europa, según el Atlas de la Diabetes de la FID. España es el segundo país con mayor prevalencia de diabetes de Europa, según recoge la 10ª Edición del Atlas de la Diabetes de la FID, donde destaca que, al menos, uno de cada 7 adultos presentan esta enfermedad, y que en dos años el número de personas con diabetes ha aumentado un 42 por ciento. SALUD RECTORADO UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

Le nombre de personnes atteintes de diabète est passé de 108 millions en 1980 à 422 millions en 2014, selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La prévalence de cette maladie a augmenté plus rapidement dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Cette maladie est une cause majeure de cécité, d'insuffisance rénale, d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral et d'amputation des membres inférieurs.

Entre 2000 et 2016, la mortalité prématurée due au diabète a augmenté de 5 %. En 2019, le diabète était la neuvième cause de décès : environ 1,5 million de décès étaient le résultat direct de cette maladie. À l'échelle mondiale, environ 90 % des personnes sont atteintes de diabète sucré de type 2 (DM2), et l'Asie est l'épicentre de cette épidémie mondiale.

De nouvelles recherches ont montré que grâce à une carte génétique, il est possible de prédire les scores de risque de maladie cardiaque chez les personnes atteintes de ce type de diabète. Cette situation nous a également permis d'identifier la probabilité que l'hypertension artérielle cause des problèmes cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux chez les personnes atteintes de diabète de type 2. L'article vient d'être publié dans la revue Hypertension de l'American Heart Association. Cet outil peut être particulièrement utile pour guider le traitement des personnes qui viennent d'être diagnostiquées ou qui présentent un état de prédiabète.

Des recherches antérieures ont confirmé que les adultes atteints de diabète de type 2 sont deux fois plus susceptibles de subir une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral que les personnes qui n'en sont pas atteintes. Plusieurs mesures de l'état de santé, telles que la pression artérielle, le cholestérol et la glycémie, sont couramment utilisées pour déterminer le risque de développer une maladie cardiaque.

Se comparó un mapa de variantes genéticas de más de 1.000 variantes comunes que se sabe que afectan la presión arterial con el ADN de los participantes del estudio para determinar el riesgo genético de los participantes

Dans cette étude, des chercheurs de l'Université de l'Alabama à Birmingham ont exploré si les variants génétiques liés à l'hypertension artérielle sont également liés à une maladie cardiaque ou à un accident vasculaire cérébral ultérieur. Ils ont utilisé ces informations pour déterminer un score de risque.

« Le risque génétique accru d'hypertension artérielle peut prédisposer certaines personnes atteintes de diabète de type 2 à un risque accru de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou de décès cardiovasculaire », a expliqué l'auteur principal de l'étude, Pankaj Arora, directeur du Cardiogenomics Clinical Program et du Centre clinique de cardiologie. et programme de recherche translationnelle à l'Université de l'Alabama-. Nous avons mené l'étude pour déterminer si ce score de risque génétique permet d'identifier les personnes atteintes de diabète de type 2 qui sont plus prédisposées aux événements cardiovasculaires, et si un contrôle strict de la glycémie affecte le lien entre le risque génétique d'hypertension et les conséquences cardiovasculaires » .

Arora et ses collègues ont évalué les dossiers médicaux de 6 335 participants à la base de données d'essais américains Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD), pour lesquels des données génétiques étaient disponibles. Le groupe d'étude était composé de 37 % de femmes et 15 % étaient afro-américaines, 6 % étaient hispaniques, 70 % étaient blanches et 9 % ont choisi la catégorie « autre ». Tous les participants souffraient de diabète de type 2, d'hypertension artérielle et ont été suivis pendant 3,5 ans.

Une carte des variants génétiques de plus de 1 000 variants courants connus pour affecter la tension artérielle a été comparée à l'ADN des participants à l'étude afin de déterminer le risque génétique des participants. Un plus grand nombre de correspondances entre l'ADN et la carte des variants génétiques connus de la pression artérielle équivaut à un score de risque génétique plus élevé. Les chercheurs ont découvert que le score identifiait les participants à l'étude présentant un risque plus élevé d'événements cardiovasculaires chez les personnes ayant des scores supérieurs à la moyenne, chaque note supérieure étant associée à un risque de maladie cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral de 12 % plus élevé.

La asociación del riesgo genético con los eventos cardiovasculares fue la misma incluso si los participantes tomaban medicamentos para controlar los niveles de azúcar en la sangre (EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ) EFE

Le groupe de travail a également confirmé que l'association entre le risque génétique et les événements cardiovasculaires était la même même si les participants prenaient des médicaments pour contrôler leur glycémie . Arora et ses collègues ont également noté que les résultats concernant les différences dans les scores de risque génétique des individus pour l'hypertension artérielle n'expliquaient pas complètement pourquoi un contrôle glycémique intensif (traitement agressif à l'insuline, médicaments, alimentation et exercice) ne semblait pas avoir de bénéfice cardiovasculaire pour les femmes. personnes avec un diabète de type 2 de longue date.

« Cependant, un score de risque génétique peut être utile pour les personnes nouvellement diagnostiquées avec un diabète de type 2 afin d'identifier les personnes qui devraient subir des changements de mode de vie plus graves, tels que des changements de régime alimentaire et d'exercice , et un contrôle plus agressif du poids, de la pression artérielle et de la consommation de tabac », a expliqué Arora.

