Truth Commission présentera ses travaux au Festival de théâtre ibéro-américain de Bogotá

La 17e édition du Festival de théâtre ibéro-américain de Bogotá n'est qu'à quelques jours. Depuis le 1er avril dernier, les tables sont revenues en face-à-face pour offrir à des milliers de capitales et de touristes des spectacles dignes de la capitale mondiale de cet art. Des lieux tels que Jorge Eliécer Gaitán, Casa E Borrero et Julio Mario Santodomingo ont accueilli des titres et des expositions couvrant des œuvres majeures et des thèmes contemporains, tels que le conflit armé et l'accord de paix final.

Précisément, ces éléments peuvent être vus au festival au nom de la Commission de la vérité, qui, dans le cadre du Festival, présentera un compte rendu symbolique du conflit interne intitulé « Unveils : A Song to the Four Winds » et qui met en vedette plus de 100 artistes, étant l'un des grands fonctionne pour cet événement.

Toute la douleur des victimes de 60 ans de violence armée dans le pays sera mise en scène afin de réaliser un exercice d'empathie mais aussi de réconciliation, comme l'a déclaré le père Francisco de Roux, président de l'entité, qui a également indiqué qu'il s'agissait d'un hommage à ceux qui ont directement subi des violences dans le territoires.

De même, le prêtre jésuite a indiqué qu'il s'agissait d'un « chant d'espoir » qui permet de nourrir le désir de paix dans des sociétés divisées, comme celle de Colombie. « Nous savons qu'il y a des dimensions de la vérité qui ne peuvent être atteintes par des arguments rationnels dans un monde fracturé, et que seul l'art peut passer tous les murs et secouer tous les fragments », a-t-il ajouté.

Cette œuvre a été créée en décembre de l'année dernière devant un petit groupe de personnes, qui ont déclaré que la mise en scène était composée de connaissances et de traditions culturelles diverses par des artistes régionaux, ceux qui ont été fracturés par le conflit avec la mort de dirigeants, de gouverneurs autochtones et de sages-femmes qui étaient en charge pour transmettre les coutumes propres à leurs peuples.

Afin de mener à bien ce travail, la Commission de la vérité était chargée de recueillir des témoignages et des expériences non seulement auprès des victimes, mais également d'artistes de différentes régions, tels que la garde indigène, le collectif des mères des faux positifs de Soacha et les Jeunes Créateurs de Chocó, entre autres.

Résultat : la production de peintures performatives montrant le travail réalisé par l'entité après sa création, tel que prévu dans l'accord de paix final signé en 2016. « L'œuvre propose un ton épique qui fusionne les horizons et révèle la cruauté de la guerre à partir de la poétique de l'image, de la force des voix et de la présence énergique des hommes, des femmes et des jeunes », indique le synopsis de l'exposition.

« Dévoilements : A Song to the Four Winds » sera sur scène du 14 au 16 avril au Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo, avec cinq représentations : une le jeudi à 20h00 ; deux le vendredi (15h00 et 20h00) et deux le samedi 16, à 15h00 et 20h00. poids, étant les lieux Partial View et Balcón Mayor le le plus économique.

Plaque latérale : 64.000

Platea postérieur : 61.000

Premier balcon avant : 58 000

Premier balcon arrière : 56 000

Deuxième balcon avant : 53 000

Balcon plus grand : 35 000

Vue partielle (deux sièges disponibles) : 26 000

