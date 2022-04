Profeco : quel est le prix moyen de l'essence au Mexique

A sign of Mexican state oil company Petroleos Mexicanos (PEMEX) shows their prices of the gasoline at a service station after Mexico suspended a week of gasoline subsidy along the U.S. border, in Ciudad Juarez, Mexico April 2, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Le Bureau du procureur fédéral de la consommation (Porfeco), dans le cadre de son travail de défense des personnes, a publié les prix moyens du carburant au Mexique, afin qu'aucun établissement ou fournisseur ne profite des coûts.

Selon un message publié par le compte officiel du gouvernement fédéral, l'essence ordinaire doit coûter 21,62 pesos le litre ; la prime a été mise à jour à 23,51 pesos le litre ; tandis que le diesel était de 22,90 pesos le litre.

En outre, Profeco a annoncé que, avec une réduction au 7 avril, le mélange de pétrole mexicain était vendu à 93,43 dollars le baril.

Afin d'en savoir plus sur les prix et les stations-service les plus adaptés au remplissage du réservoir, la même agence dispose d'une plate-forme appelée « Qui est qui dans le prix de l'essence », qui, comme son nom l'indique, permet de connaître les coûts des carburants dans le pays. .

(Foto: Twitter)

« Ce site a été créé pour fournir des informations à jour sur les stations-service qui vendent de l'essence et du diesel aux prix les plus élevés et les plus bas du Mexique. La classification est construite sur la base des prix déclarés à la Commission de réglementation de l'énergie (CRE) par les titulaires de permis de vente au détail d'essence et de diesel », peut-on lire sur le site.

Il comporte quatre sections, chacune ayant une mission différente afin que le consommateur puisse accéder à des données spécifiques, à savoir :

- Qui est qui dans le prix de l'essence

- Mesures de vérification pour les stations-service essence et diesel

- Qui est qui dans le prix de l'essence

- Rapport annuel sur les alliés de l'énergie et des consommateurs

À ce sujet, au cours de la conférence de presse matinale dirigée par le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) du Palais national, le chef du Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, a assuré que les prix de l'essence étaient stables, bien qu'ils aient changé ces dernières semaines.

« Les prix du carburant sont stables dans le pays. Cela montre clairement que la politique donnée par le président est une politique adéquate qui profite directement aux poches des familles mexicaines, et qui leur profite directement parce que les transports affectent le prix de tout dans le pays », a déclaré le responsable.

Ricardo Sheffield explicó los precios de la gasolina en la "mañanera" (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO) Moisés Pablo | Moisés Pablo

Il a également rappelé que l'agence fédérale a traité, au total, 196 plaintes à travers 150 visites ou vérifications via l'application « Litre x Litre ». Il a dit que les résultats étaient que toutes les plaintes étaient vérifiées, tandis que sept d'entre elles présentaient des problèmes mineurs.

Plus tard, il a annoncé qu'au cours de la dernière semaine, il a été constaté à Mexico que l'essence premium la plus chère coûtait 25,99 pesos. Il s'agissait d'une station de Petroleos Mexicanos (Pemex) installée dans le bureau du maire d'Álvaro Obregón.

Il a également expliqué que les prix de l'essence normale avaient diminué par rapport à la semaine précédente, alors qu'ils se situaient autour de 23,51 pesos, soit près de deux pesos de plus par rapport au nouveau chiffre présenté le 11 avril.

Enfin, Ricardo Sheffield a annoncé que les entreprises ayant les bénéfices les plus élevés étaient Arco, Redco et Chevron, qui ont placé les prix les plus élevés. De leur côté, Repsol, G500 et Orsan ont généré les bénéfices les plus faibles de ce marché.

CONTINUEZ À LIRE