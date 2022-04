L'ONG catholique Caritas Internationalis a confirmé le décès de deux de ses membres à Mariupol

Foto ilustrativa del jueves de fuerzas prorrusas en un tanque en la ciudad de Mariupol Mar 24, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Caritas Internationalis a déploré mardi la mort de deux membres de son personnel à Marioupol et a exhorté « à mettre fin au massacre aveugle de civils » en Ukraine.

« Cette nouvelle dramatique laisse la famille Caritas horrifiée et choquée. Nous nous associons à la douleur et à la solidarité avec la souffrance des familles et de nos collègues de Caritas Ukraine qui vivent une tragédie », a déclaré le secrétaire général de Caritas Internationalis, Aloysius John, dans une note à la suite du décès de deux membres de Caritas Ukraine Mariupol.

La nouvelle a éclaté au cours des dernières heures, mais l'attaque tragique a probablement eu lieu le 15 mars, lorsqu'un char a tiré sur le bâtiment du centre Caritas à Marioupol, tuant deux membres du personnel et cinq de leurs proches, ont-ils expliqué.

À l'heure actuelle, en raison du manque de communication avec la ville de Marioupol et du manque d'accès aux installations du centre Caritas, le bureau national de l'organisation en Ukraine ne dispose pas encore de suffisamment d'informations pour déterminer ce qui s'est passé et continue de recueillir des informations, ont-ils ajouté.

Una vista general muestra una tienda de alimentos instalada por Cáritas para las personas que huyen de Ucrania, en medio de la invasión de Rusia, en Cracovia, Polonia, 11 de marzo de 2022. Jakub Porzycki/Agencja Wyborcza.pl vía REUTERS Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

« Le martyre en Ukraine, comme l'a appelé le pape François, doit être arrêté, et il doit être arrêté maintenant », a exhorté l'organisation catholique, dont le siège se trouve à Rome.

« La communauté internationale doit faire tout son possible pour mettre fin immédiatement à ce massacre. Il faut donner une chance à la paix. Les conflits armés et la violence ne sont pas la solution. Les vies humaines doivent être sauvegardées et la dignité humaine doit être respectée. La sécurité des civils doit être assurée », a ajouté Caritas.

Depuis le début du conflit, les deux organisations Caritas présentes en Ukraine, Caritas Ukraine et Caritas-Spes Ukraine, se tiennent aux côtés de la population et ont jusqu'à présent fourni une assistance à quelque 600 000 personnes.

(Avec des informations d'EFE)

