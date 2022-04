Les États-Unis ont fait valoir que l'Ukraine était « une autre page » dans le même livre de « brutalité russe », car Moscou « méprise » les lois de la guerre dans le cadre de la nomination du nouvel officier des opérations russes en Ukraine, Alexander Dvornikov.

« Je ne voudrais pas dire que nous savons avec certitude que ce nouveau général (Dvornikov) sera l'auteur de nouvelles tactiques plus sanglantes supplémentaires, mais nous pouvons certainement le dire d'après ce que nous avons vu (en Syrie) », a déclaré Kirby lors d'une conférence de presse.

« Nous pouvons tous espérer que ces mêmes tactiques brutales, ce même mépris pour la vie civile et les infrastructures civiles, sont susceptibles de se poursuivre, car elles sont maintenant concentrées dans une zone géographiquement plus confinée du Donbass », a-t-il ajouté.

Dans la même veine, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a estimé que ce changement de direction par Moscou est une indication que davantage de crimes de guerre seront vus, comme à Bucha ou Kramatorsk, comme il l'a dit dans une interview au réseau CBS.

En fait, dans un autre entretien avec CNN, Sullivan a souligné que ce général en particulier a un programme qui inclut la brutalité contre les civils dans d'autres contextes, comme pendant la guerre en Syrie.

Dvornikov, 60 ans, est commandant du district militaire du Sud, avec une vaste expérience des opérations russes en Syrie, et sa mission serait d'organiser les différents commandants opérant en Ukraine en ce moment, et dont la coordination a été jusqu'à présent « vraiment médiocre ».

RÉSURGENCE DANS LE DONBASS

D'autre part, le porte-parole du Pentagone a précisé que les forces russes utiliseront des endroits tels que Belgorod et Valyuki au nord de la frontière ukrainienne comme stations de reconditionnement et stations de transit pour se ravitailler en carburant.

El asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan REUTERS

« Nous avons constaté des premiers indices qu'ils continuent d'envoyer leurs forces dans le nord de l'Ukraine autour de Kiev, en particulier, et de Tchernigov, pour les déplacer vers le nord vers la Biélorussie. Nous commençons à voir des signes précoces de mouvement vers l'est, de retour en Russie », a-t-il dit.

En outre, il a rappelé qu'un convoi de véhicules se dirigeait vers la ville d'Izium et avait chiffré des navires russes dans la mer Noire sur environ deux douzaines. « Nous pensons que ce sont les premières étapes d'un effort de renforcement des Russes dans le Donbass », a-t-il dit.

Dans le même temps, un haut responsable américain a indiqué lors d'une conférence de presse que les troupes russes « commençaient à renforcer certaines de leurs positions au sud-ouest de Donetsk » et qu'elles restaient toujours au nord de Kharkiv.

« Hier, nous avons assisté à une frappe aérienne sur l'aérodrome international de Dnipró. Nous avons évalué qu'il a détruit une partie de l'infrastructure aéroportuaire, mais nous n'avons aucune preuve permettant de conclure qu'ils ont détruit un système S-300 », a-t-il dit.

Il a également indiqué que la ville de Marioupol est toujours assiégée et a noté que des combattants sont à la surface dans la mer d'Azov pour aider à reconstituer les forces qui combattent autour de la ville.

« En général, nous maintenons que Kherson est toujours sous contrôle russe, mais Mikolaiv est toujours solidement sous contrôle ukrainien et les zones contestées se situent entre ces deux villes », a souligné le haut responsable américain.

Il a également chiffré les groupes de bataillons tactiques que Moscou possède à la fois dans le nord-ouest - le groupe de troupes situé au nord de Louhansk, Popasna et Izium, ainsi qu'à l'est de Kharkiv - et dans le sud du pays.

(Avec des informations d'Europa Press)

