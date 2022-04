Les États-Unis et la Corée du Sud ont entamé des manœuvres militaires préliminaires dans un contexte de tension dans la péninsule

Estados Unidos y Corea del Sur han alcanzado un principio de acuerdo sobre el reparto de los costes asociados a la presencia de tropas estadounidenses en el país asiático. EFE/Jeon Heon-Kyun/Archivo

Les armées sud-coréenne et américaine ont entamé aujourd'hui des manœuvres préliminaires pour leurs exercices annuels de printemps à un moment de tension croissante dans la péninsule, où l'on espère que le régime nord-coréen sera bientôt en mesure de procéder à un nouvel essai nucléaire.

Les deux pays ont commencé aujourd'hui leur exercice de formation pour le personnel de gestion des crises, qui a lieu avant de commencer la formation combinée du poste de commandement (CCPT), ont indiqué des sources militaires sud-coréennes à l'agence Yonhap.

L'exercice de gestion de crise, dirigé par le chef du Joint Chiefs of Staff (JCS) de la Corée du Sud, comprend des simulations de scénarios d'avant-guerre, tandis que le CCPT est une simulation informatique, qui peut impliquer ou non le déploiement de moyens militaires sur le terrain, sur la base des plans d'urgence en cas de guerre de les deux armées alliées.

Le CCPT devait initialement se tenir en mars mais a été reporté en raison des élections présidentielles et de l'impact de la variante omicron du coronavirus en Corée du Sud, et devrait commencer le 18 avril et, comme chaque année, durer environ 10 jours.

Les analystes estiment que cette fois Séoul et Washington pourraient envisager de mener des exercices sur le terrain pour envoyer un message à Pyongyang, qui a réalisé un nombre record de lancements de projectiles, 12, jusqu'à présent cette année, y compris celui de son premier missile balistique intercontinental (ICBM) en cinq ans.

Les manœuvres coïncident avec l'envoi américain du porte-avions USS Abraham Lincoln dans la région, ce qui est la première fois que Washington a pris du muscle de cette manière depuis 2017, année au cours de laquelle il a déployé trois porte-avions dans les eaux de la péninsule et au cours de laquelle Pyongyang a réalisé de nombreux tests d'ICBM.

L'Institut naval des États-Unis a confirmé aujourd'hui sur son site Web que le porte-avions à propulsion nucléaire se trouve déjà dans les eaux de la mer du Japon (appelée mer de l'Est dans les deux Corées).

À cela s'ajoute le fait que le régime a préparé un défilé militaire à grande échelle pour célébrer le 15 avril le 110e anniversaire de la naissance de son fondateur au cours duquel il pourrait exposer de nouvelles armes, et que les satellites ont également repris les préparatifs de ce qui serait leur premier essai nucléaire en plus de quatre ans.

(Avec des informations d'EFE)

CONTINUEZ À LIRE :