Le Japon a détecté son premier cas de COVID avec la variante combinée Ómicron XE

Le Japon a détecté son premier cas de COVID avec la variante Ómicron XE chez une femme asymptomatique qui a atterri le 26 mars à l'aéroport de Tokyo Narita en provenance des États-Unis, a rapporté le ministère de la Santé.

La femme, dans la trentaine et qui avait reçu le calendrier à deux doses du vaccin contre la covid-19 développé par Pfizer, ne présentait aucun symptôme et s'était lancée avec le test négatif réglementaire pour entrer dans le pays asiatique, mais son test à l'aéroport a montré un résultat positif.

La patiente a été isolée dans un hébergement désigné par les autorités gouvernementales jusqu'à ce qu'elle termine sa quarantaine, selon les informations fournies par les autorités.

Les analyses de séquençage génétique effectuées par le National Institute of Diseases ont permis de déterminer que les échantillons femelles correspondaient au variant XE d'omicron, une combinaison de la souche initiale BA.1 et de la sous-variante BA.2 qui se produit lorsque quelqu'un contracte les deux en même temps, et qu'il est plus contagieux, bien que son la gravité est à l'étude.

« Il est nécessaire de recueillir plus d'informations pour déterminer ses caractéristiques de propagation et la gravité de la maladie. Nous allons suivre de près le mouvement de cette mutation et tester pendant que nous examinons les informations scientifiques qui sortent et que nous observons la situation dans d'autres pays », a déclaré aujourd'hui le porte-parole du gouvernement japonais, Hirokazu Matsuno, interrogé lors d'une conférence de presse.

Matsuno a déclaré que, bien qu'ils resteront vigilants, le cas a été détecté à l'aéroport, « mais il n'a pas encore été détecté au Japon » au niveau communautaire.

L'archipel japonais « est actuellement dans une période de transition vers la normalité » suite à la levée des mesures anti-covid à la mi-mars, a indiqué Matsuno, qui a assuré que les autorités suivaient l'évolution de la situation épidémique dans le pays, où la réduction des cas de covid a stagné.

Le Japon a enregistré plus de 337 000 nouveaux cas de covid la semaine dernière, soit une légère augmentation par rapport au précédent.

Depuis le début de la pandémie, le pays a enregistré plus de 7 millions d'infections et 28 697 décès liés à l'agent pathogène.

Le variant combiné Omicron XE a été identifié pour la première fois au Royaume-Uni en janvier dernier. Au 5 avril, environ 1 100 cas de cette variante avaient été détectés dans ce pays, soit moins de 1 % des infections sur le territoire.

