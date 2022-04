Joe Biden a nommé un ancien membre du Congrès né en Équateur comme conseiller spécial du Sommet des Amériques

Le président des États-Unis, Joe Biden, a nommé ses deux conseillers spéciaux pour le Sommet des Amériques qui se tiendra à Los Angeles. L'ancien sénateur américain Christopher Dodd, avec qui Biden a travaillé à la commission des relations étrangères du Sénat pendant plus de 28 ans, et l'ancienne membre du Congrès américain équatorien Debbie Mucarsel-Powell seront ses conseillers spéciaux pour le sommet du 6 au 10 juin.

Debbie Jessika Mucarsel-Powell, née à Guayaquil le 18 janvier 1971, a été la première Équatorienne-Américaine à siéger à la Chambre des représentants et au Congrès des États-Unis. Mucarsel-Powell est un homme politique et administrateur universitaire qui a représenté le 26e district du Congrès de Floride de 2019 à 2021 par le Parti démocrate.

Mucarsel-Powell et Dodd sont convaincus que le président Biden réaffirmera et maintiendra les principes de collaboration et de respect entre les pays de l'hémisphère en cette période de changement constant et d'incertitude régionale, selon Jen Psaki, attachée de presse de la Maison-Blanche.

Le Sommet des Amériques est une conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays des Amériques qui se tient depuis 1994 pour discuter de questions communes de politique étrangère et de commerce international au niveau de l'hémisphère. Dans un premier temps, ces conférences ont proposé le traitement et la mise en œuvre de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA), qui a été épuisée sans succès lors du IVe Sommet des Amériques tenu dans la ville de Mar del Plata, en Argentine, entre le 4 et le 5 novembre 2005.

En juin de cette année, Los Angeles, une ville ayant un lien culturel, démographique et historique fort avec l'Amérique latine et qui abrite de nombreuses communautés de migrants prospères, accueillera le 9e Sommet des Amériques, où les dirigeants de l'Amérique de l'Ouest discuteront d'accords pour construire un environnement dans le futur.

Cette fois, le sommet vise à encourager les gouvernements, la société civile et le secteur privé régional à travailler collectivement pour renforcer la démocratie, construire des économies prospères et protéger efficacement les droits humains, la santé, la dignité et la sécurité des personnes, a déclaré Psaki.

Dans les années 1960, avant de rejoindre le Congrès, Dodd était avec le Peace Corps du président John F. Kennedy, et Mucarsel-Powell est reconnu pour avoir soutenu les réfugiés vénézuéliens qui quittent leur pays, demandant un statut de sécurité temporaire, une protection de l'immigration et la permission de travailler pour eux.

De 2003 à 2007, Mucarsel-Powell a été responsable du développement à la Florida International University (FIU) et de 2007 à 2011, elle a d'abord été vice-présidente associée, puis doyenne associée de la FIU School of Medicine. Avant de pratiquer la politique électorale, elle s'est portée volontaire pour la campagne présidentielle de John Kerry en 2004 et de Barack Obama en 2008. En 2016, elle se présente sans succès contre le républicain Anitere Flores pour le District 23 pour un siège au Sénat de l'État de Floride.

Lors de la primaire du Parti démocrate de 2018, le vétéran Demetry Grimes a remporté 64 % des voix. Lors des élections du Congrès de Floride en 2018 pour le district 26, il dépasse le républicain Carlos Curbelo avec 120 000 voix et 51% des préférences. Lors des élections de 2020, elle est dépassée par le républicain Carlos Giménez qui bat Mucarsel-Powell avec 52% des voix.

Un homme politique américain équatorien a fréquenté le lycée Pomona en Californie. Il est titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques du Pitzer College et d'une maîtrise en économie politique internationale de l'Université Claremont.

En 1995, alors que l'homme politique avait 24 ans, le père de Debbie est tué par un tireur sur le pas de la porte de son domicile de Guayaquil.

