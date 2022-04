Révocation du mandat : la consultation populaire a recueilli plus de votes que Fox, Calderón et Anaya

Le jour de la révocation du mandat d'AMLO a pris fin, et avec lui sont venues les premières données que le compte dit rapide a produit. Selon les estimations préliminaires de l'Institut national électoral (INE), jusqu'à un total de 17 % et 18,2 % des listes électorales se sont rendues aux urnes pour exercer leur droit de vote dans l'exercice de la révocation du mandat.

Cela signifie que le taux de participation est passé de 15,7 millions à 18,8 millions d'électeurs tant au Mexique qu'à l'étranger, où plus de 90% ont voté pour Andrés Manuel López Obrador pour poursuivre son mandat.

Ces chiffres montrent que non seulement la participation des citoyens est supérieure aux voix accumulées par Ricardo Anaya et José Antonio Meade lors des dernières élections à la présidence du Mexique, mais également aux votes accordés pour la ratification d'AMLO au pouvoir jusqu'en 2024.

Aux élections fédérales de 2018, Ricardo Anaya Cortes a participé en tant que porte-drapeau de la coalition Parti d'action nationale, Parti de la révolution démocratique et Mouvement citoyen, où il s'est positionné en dessous d'Andrés Manuel López Obrador.

Au total, le politicien a remporté 22,27% du total des voix, soit 12 millions 610 mille 120 voix, avec des chiffres de 9 millions 996 mille 514 bulletins de vote pour le PAN, et seulement 1 million 602 mille 715 pour le PRD et 1 million 10 mille 891 pour le CM.

La même chose s'est produite avec José Antonio Meade Kuribrena, soutenu par la coalition entre le PRI, le Parti écologiste vert du Mexique et la Nouvelle Alliance, avec qui il a remporté un total de 16,40% des voix finales.

Soit 7 millions 677 000 180 des calculs pour le PRI, 1 million 50 000 480 pour le PVEM et seulement 561 193 pour Nueva Alianza, ce qui le laisse bien en deçà de l'alliance menée par Andrés Manuel López Obrador et Morena.

Les données suggèrent même que la participation était supérieure aux votes obtenus par Felipe Calderón et Vicente Fox du Parti d'action nationale lorsqu'ils ont remporté leurs processus démocratiques respectifs en 2000 et 2006.

Le premier président de l'opposition à atteindre l'alternance de pouvoir, Vicente Fox Quesada, l'a emporté avec un total de 15 millions 989 636 voix pour l'Alliance pour le changement, tandis que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa a fait de même avec à peine 15 millions 284 voix, un chiffre inférieur à celui de son prédécesseur.

Les données ont même été notées par Mario Delgado, le président national du Mouvement de régénération nationale, qui a noté : « Avec un tiers des places, aujourd'hui le président @lopezobrador_ a gagné plus de voix que le traître à la démocratie Vicente Fox et plus que Felipe Calderón quand il a volé la présidence », ajoutant les hashtags « Tengan pour apprendre » et « Nous sommes des millions avec AMLO ».

Cependant, ce résultat de participation est inférieur à 40% établi par la loi fédérale sur la révocation du mandat et la Constitution politique des États-Unis du Mexique, donc son exercice ne sera pas contraignant et n'aura pas d'effets politiques directs.

En revanche, et par rapport à la Consultation populaire qui proposait d'ouvrir une enquête contre les anciens présidents du Mexique afin que, dans tous les cas, des poursuites judiciaires puissent être engagées contre eux, cet exercice a eu une participation nette de 6 663 208 citoyens, soit jusqu'à 10,2 millions de moins personnes.

